Боксерам не удалось оформить досрочную победу, поэтому триумфатора боя определяли судьи. Все трое единогласно отдали победу Тайсону Фьюри: 115 – 112 (дважды) и 116 – 111, сообщает 24 Канал.
Как Кличко проиграл Фьюри?
Это поражение означало для Владимира Кличко потерю всех его чемпионских поясов – WBA, WBO, IBF и IBO.
Впоследствии легенда бокса Леннокс Льюис рассказал в комментарии World Boxing News, почему украинец проиграл "Цыганскому королю".
"Кличко был непревзойденным спортсменом. Ни одного бойца он не воспринимал легкомысленно. Но он просто никогда не сталкивался с таким мобильным и большим бойцом, как Фьюри. Он умел драться только на высоте, а когда ты перестанешь быть самым высоким, тогда надо лучше изменить стратегию", – говорил Льюис.
Видеообзор боя Кличко – Фьюри
Отметим, что 28 ноября 2025 года в инстаграме Тайсон выложил видео, в котором обратился к Кличко. Британец неожиданно поблагодарил Владимира, который сделал из него мультимиллионера.
"Той ночью я сказал: "Сегодня Тайсон Фьюри войдет в историю как легенда". Это было перед боем. И я его победил и сделал то, что сделал. Я праздновал это каждый день, Владимир. На протяжении 10 лет. Спасибо, за то, что сделал меня мультимиллионером, очень успешным человеком и многократным чемпионом мира", – сказал Фьюри.
Какие последние новости о Кличко и Фьюри?
Владимир закончил карьеру после двух подряд поражений. Первое нанес как раз Фьюри, а второе – Энтони Джошуа. За спиной Кличко-младшего 64 победы (53 – нокаутом) и 5 поражений (данные BoxRec).
Несмотря на это украинец стремится вернуться в ринг, чтобы побить рекорд Джорджа Формана, который в возрасте 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира.
А вот Фьюри в начале 2025-го в очередной раз ушел на пенсию. Произошло это после двух поражений подряд от Усика в 2024-м. Тайсон завершил карьеру на статистике в 34 победы (24 – нокаутом) и 2 фиаско.
Зато Тайсон также не спешит отбрасывать все мысли о вероятном возвращении в ринг. Британец заявлял, что трилогия с Александром Усиком может убедить его снова выйти в профи-ринг. Промоутер "Цыганского короля" Фрэнк Уоррен назвал единственную вещь, которая может убедить Тайсона снова боксировать.