Фрэнк Уоррен, промоутер Фьюри, в комментарии talkSPORT Boxing впервые высказался о гонорарах спортсменов. Прежде всего, отвечая на вопрос, будет ли заработок обоих боксеров одинаковым, он сказал, что не знает, сколько получит Джошуа.

Смотрите также Джошуа – Фьюри: появился первый прогноз на мегабой британских боксеров

Что известно о гонорарах за бой Фьюри – Джошуа?

Однако Уоррен сказал, что его клиент получит "очень большие деньги", но не назвал точную сумму. В ответ журналист отметил, что Джошуа и Фьюри – это два больших имени в боксе, поэтому их гонорары должны быть примерно равными.

На это промоутер Фьюри ответил: "Они бы не подписывали контракт, если бы их не устраивали условия. Условия таковы, как есть. Бой состоится – и это все остальное не имеет значения".

На большой размер гонораров намекнул и промоутер Джошуа – Эдди Хирн. В своем инстаграме он отметил, что это самая большая сделка, которую он когда-либо заключал.

Сколько Фьюри заработал ранее?

Отметим, что встречу британских бойцов организовывает Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх. Он же стоял за организацией предыдущего боя Тайсона против россиянина Арсланбека Махмудова.

Как сообщили СМИ, за предыдущий бой "Цыганский король" получил 25 миллионов долларов за предыдущий бой, однако был вынужден уплатить более 11 миллионов долларов налога.

Более того, Турков организовывал для Фьюри два поединка с Александром Усиком в 2024 году. В первом поединке, как сообщило издание The Independent, распределение гонораров состоялось в соотношении 70% – 30% в пользу Фьюри. Британец заработал примерно 105 миллионов долларов, тогда как Усик – 45 миллионов.

В реванше бойцов соотношение в распределении денег было в пользу Усика: 55% – 45%. Как сообщала Marca, украинский боксер получил 104,5 миллиона, тогда как Фьюри 85,5 миллиона долларов.

Фьюри против Джошуа: больше о бое

27 апреля появилась информация, что 36-летний Джошуа что 36-летний Джошуа возвращается на ринг после того, как в конце 2025 года попал в смертельную аварию в Нигерии. "Эй-Джей" заключил соглашение на несколько боев.

Первым его соперником 25 июля станет албанец Кристиан Пренга, который до сих пор на профессиональном ринге проиграл только один бой, а остальные выиграл нокаутом. После промежуточного поединка Джошуа должен встретиться с Фьюри.

Издание Sky Sports в статье о Джошуа и Фьюри отмечает, что это два самых известных имени британского бокса. Поэтому их поединок – это самое ожидаемое событие в мире бокса, в частности в Британии.

Добавим, что журналист и инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что противостояние бойцов должно состояться в четвертом квартале 2026 года. После этого Фрэнк Уоррен заявил, что встреча, скорее всего, состоится в октябре, информирует TalkSPORT.

Однако Турки решил развеять все спекуляции и отметил, что ни место, ни дата поединка до сих пор не определены, информирует The Ring.