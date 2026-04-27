Хотя СМИ сообщили о подписании соглашения между Джошуа и Фьюри, для организации поединка следует решить ряд вопросов. Один из них – выступление известной певицы Дуа Липы, сообщает Sky Sports.

Состоится ли бой Фьюри и Джошуа?

Журналист Sky Sports News Энди Скотт рассказал, что встречу "Эй-Джея" и "Цыганского короля" подтвердили Спенсер Браун, представляющий Фьюри, а также промоутер Джошуа Эдди Хирн и инвестор из Саудовской Аравии Турки.

В то же время Спенсер Браун сообщил Скотту, что еще многое нужно сделать для того, чтобы бой британских супертяжеловесов состоялся.

"Нет подтвержденного места проведения. Им нужно выяснить где на тот момент будет свободная арена. "Эй Джей" должен провести промежуточный бой, прежде всего. Мы можем сообщить, что Джошуа подписал соглашение на два боя", – сказал журналист.

Скотт также добавил, что Турки настаивает на том, чтобы на этом поединке выступила Дуа Липа.

Есть ряд препятствий, и я не знаю, или меня здесь не разыгрывают, но Турки настаивает, чтобы на этом поединке выступила Дуа Липа. Это один из пунктов, которые еще нужно закрыть. Поэтому, если она смотрит Sky Sports News, Дуа Липа, освободите свой график на сентябрь – октябрь,

– отметил журналист.

Справка. Дуа Липа – это британская певица косовского происхождения, обладательница многих наград, среди которых семь Brit Awards, три Грэмми и тому подобное. В 2019 году она выступила в Киеве перед финалом Лиги чемпионов между Ливерпулем и Реалом на НСК "Олимпийский". Недавно она помогла собрать средства на пикап для Первого отдельного медицинского батальона Украины, о чем подразделение сообщило в соцсетях.

Что известно о бое Джошуа – Фьюри?

В понедельник, 27 апреля, 36-летний Джошуа в своем инстаграме подтвердил, что возвращается на ринг после смертельной аварии в Нигерии, которая произошла в конце 2025 года, и встретится с Пренгой. Кроме того, "Эй-Джей" отметил, что проведет серию поединков.

Как сообщил журналист и инсайдер Майк Коппинджер, после встречи с албанцем Энтони должен подраться против 37-летнего Фьюри. Журналист отметил, что стороны подписали соглашение на бой, который должен состояться в четвертом квартале 2026 года.

Добавим, что еще раньше похожие детали сообщал Хирн, который говорил, что противостояние спортсменов может состояться в ноябре. Он также заявлял, что арену для поединка выберет Турки, который платит за встречу.

Напомним, что Фьюри также вернулся в бокс в этом году, когда в апреле победил Арсланбека Махмудова из России. "Цыганский король" прервал боксерскую пенсию после того, как в 2024 году проиграл Александру Усику.

Почему бой Джошуа и Фьюри важен?

Встреча Джошуа и Фьюри – это один из самых ожидаемых поединков в супертяжелом весе за последнее десятилетие. Эдди Хирн в своем инстаграме отметил, что это самый важный год карьеры "Эй-Джея". Он также сообщил, что это самая большая сделка, которую он когда-либо заключал.

Как пишет Sky Sports, Джошуа и Фьюри, – это два самых известных имени британского бокса, карьеры которых развивались в течение предыдущих десяти лет.

Так, "Цыганский король" впервые стал чемпионом мира, когда в 2015 году победил Владимира Кличко. Джошуа же стал профессионалом после победы на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году.

Когда "Эй-Джей" получил свой первый пояс чемпиона мира в 2016 году, Фьюри отошел от спорта. В конце концов Тайсон вернулся на ринг и победил Деонтея Уайлдера, став чемпионом мира WBC.

Джошуа владел чемпионскими титулами IBF, WBO и WBA, и они были близки к тому, чтобы встретиться в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

Но этому не суждено было произойти, и Фьюри провел третий бой с Уайлдером, а Джошуа проиграл Александру Усику. Украинец также победил Фьюри. Сейчас Джошуа работает в лагере со своим бывшим соперником Усиком.