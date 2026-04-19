Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, Эдди Хирн, прокомментировал сомнения телеведущего Саймона Джордана относительно статуса боксера. Хирн подробно объяснил, какое значение он придает этому термину, сообщает Boxing News 24.

Что сказал Хирн о Джошуа?

Хирн уверен, что в мире бокса трудно найти более популярного, чем Джошуа.

Назовите мне сейчас имя в этом виде спорта, более известное, чем Энтони Джошуа. Я такого не вижу. Так что, вы арендодатель

– заявил Хирн.

Промоутер также напомнил о недавней победе Джошуа над Джейком Полом, отметив масштаб трансляции боя на Netflix и финансовый успех боя, который принес "десятки миллионов долларов".

Отдай должное арендодателю, и если будешь хорошим парнем – мы дадим тебе немного недвижимости в аренду

– добавил он.

