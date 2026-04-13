Своими мыслями функционер поделился в интервью изданию sport.ua. В частности, он назвал идеального соперника для Тайсона Фьюри в следующем бою.

Что Красюк думает о следующем бое Фьюри?

Красюк рассказал, что бой Фьюри с Джошуа должен стать одним из самых громких поединков, который только можно организовать сейчас в супертяжелом дивизионе. Этот большой бой давно назрел, и афиши, билеты – все это будет пользоваться огромным спросом.

Тайсон после поединка четко дал понять: его не интересует ни один другой соперник. Речь не о поясах, не о наследии и даже не о деньгах - речь идет исключительно о Джошуа. И это очень красноречивая позиция,

– отметил промоутер.

Он продолжил, что Джошуа заметил, что о бое с Фьюри будет говорить только тогда, когда будет подписан соответствующий контракт. Впрочем, похоже, что теперь это выглядит как обычная формальность. Красюк считает бой Фьюри против Джошуа долгом перед фанатами бокса.

Как промоутер оценил победу Фьюри над Махмудовым?

По словам Красюка, бой между Фьюри и Махмудовым выдался забавным, вязким и не слишком зрелищным. Россиянин выглядел неуклюже, действовал однообразно. У него не было вариативности, и все его действия по ходу поединка, читались.

"В то же время его физическая мощь, безусловно, чувствовалась. Тайсон Фьюри контролировал ситуацию, но не форсировал события. Так, победа нокаутом выглядела бы более органично и, скажем прямо, более привлекательно для зрителя", – подчеркнул Красюк.

Он добавил, что анализировать такие бои трудно. Все по-настоящему чувствуется на ринге. Со стороны кажется так, а во время боя боксер может чувствовать, что напротив него физически сильный оппонент, победить которого не так просто, как кажется.

Последние новости о Тайсоне Фьюри: кратко