Своїми думками функціонер поділився в інтерв'ю виданню sport.ua. Зокрема, він назвав ідеального суперника для Тайсона Ф'юрі в наступному бою.

Що Красюк думає про наступний бій Ф'юрі?

Красюк розповів, що бій Ф'юрі з Джошуа має стати одним із найгучніших поєдинків, який тільки можна організувати нині в надважкому дивізіоні. Цей великий бій давно назрів, й афіші, квитки – все це користуватиметься величезним попитом.

Тайсон після поєдинку чітко дав зрозуміти: його не цікавить жоден інший суперник. Мова не про пояси, не про спадщину і навіть не про гроші — йдеться виключно про Джошуа. І це дуже красномовна позиція,

– зазначив промоутер.

Він продовжив, що Джошуа зауважив, що про бій із Ф'юрі буде говорити тільки тоді, коли буде підписано відповідний контракт. Утім, схоже, що тепер це виглядає як звичайна формальність. Красюк вважає бій Ф'юрі проти Джошуа боргом перед фанатами боксу.

Як промоутер оцінив перемогу Ф'юрі над Махмудовим?

За словами Красюка, бій між Ф'юрі та Махмудовим видався кумедним, в'язким і не надто видовищним. Росіянин виглядав незграбно, діяв одноманітно. У нього не було варіативності, й усі його дії по ходу поєдинку, читались.

"Водночас його фізична міць, безумовно, відчувалася. Тайсон Ф’юрі контролював ситуацію, але не форсував події. Так, перемога нокаутом виглядала б більш органічно і, скажімо прямо, більш привабливо для глядача", – наголосив Красюк.

Він додав, що аналізувати такі бої важко. Усе по-справжньому відчувається на ринзі. Збоку видається так, а під час бою боксер може відчувати, шо навпроти нього фізично сильний опонент, перемогти якого не так просто, як здається.

