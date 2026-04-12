Ф'юрі робив усе, щоб змусити "Ей-Джея" у прямому етері погодитися на "Битву за Британію". Але, як зазначає Netflix Sports, Джошуа вирішив не грати у гру Тайсона.

Які шанси на бій Ф'юрі – Джошуа?

Поки Тайсон кричав з канатів, щоб Джошуа підіймався на ринг, Ентоні зберігав незворушність і навіть не встав зі стільця. Не допомогли і заклики голови управління з розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейха.

В один момент камери навіть зафіксували, як "Ей-Джей" показав Ф'юрі непристойний жест.



Ентоні Джошуа / фото Netflix

Згодом Джошуа все ж підійшов до мікрофону, але виявилося, що не для того, аби дати згоду на бій. Ентоні вирішив грати за власними правилами: він переконаний, що "босом" і "стороною А" в майбутньому протистоянні має бути саме він. Адже, на відміну від Тайсона, він не йшов кілька разів і не повертався, а весь час був у боксі, і це для нього влаштовують великі шоу.

У підсумку вийшла плутанина: офіційний акаунт Netflix у соцмережах гучно написав про те, що двобій Ф'юрі – Джошуа запланований на осінь, а от самі сторони, здалося, зовсім не такі впевнені.

Що Ф'юрі сказав про трилогію з Усиком?

За таких умов Тайсона спитали, чи не думає він про те, щоб готуватися до іншого суперника. Виявилося, що такий "план Б" загалом не викликає у британця заперечень.

Я хочу битися з Ентоні Джошуа. І все. Я не… Або, або якщо "Ей-Джей" цього не хоче – тоді давайте зробимо трилогію з Усиком. Але мені потрібна довбана чесна гра,

– заявив Ф'юрі.

Єдині дві поразки у кар'єрі Тайсона Ф'юрі були саме від Усика у 2024 році – спершу роздільним рішенням суддів, згодом у реванші одностайно.