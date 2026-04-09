Натомість Усик віддячив Джошуа роздачею компліментів. В коментарі журналістам українець навіть зробив досить несподіваний прогноз про блискуче майбутнє Ентоні, пише The Ring.

Що пророкує Усик для Джошуа?

Олександр Усик зробив сміливе припущення, що вже у 2027 році Ентоні Джошуа зможе об'єднати усі титули чемпіона світу у хевівейті, ставши другим після нього абсолютом в еру чотирьох поясів.

Я знаю, що в нього зараз немає жодного поясу. Це неважливо. Він буде абсолютом у 2027 році. Я це точно знаю, я впевнений,

– сказав Усик.

Така заява вказує на те, що у 2027 році сам Олександр, вочевидь, збирається завершити кар'єру. А також натякає, що чекати на трилогію між Усиком і Джошуа на тлі їхньої нової дружби вже не варто.

Як Джошуа розгубив усі свої пояси?