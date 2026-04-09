Натомість Усик віддячив Джошуа роздачею компліментів. В коментарі журналістам українець навіть зробив досить несподіваний прогноз про блискуче майбутнє Ентоні, пише The Ring.
Що пророкує Усик для Джошуа?
Олександр Усик зробив сміливе припущення, що вже у 2027 році Ентоні Джошуа зможе об'єднати усі титули чемпіона світу у хевівейті, ставши другим після нього абсолютом в еру чотирьох поясів.
Я знаю, що в нього зараз немає жодного поясу. Це неважливо. Він буде абсолютом у 2027 році. Я це точно знаю, я впевнений,
– сказав Усик.
Така заява вказує на те, що у 2027 році сам Олександр, вочевидь, збирається завершити кар'єру. А також натякає, що чекати на трилогію між Усиком і Джошуа на тлі їхньої нової дружби вже не варто.
Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, коефіцієнти та прогнози. Ліцензований букмекер допоможе більше пізнати світ боксу!
Як Джошуа розгубив усі свої пояси?
- За даними BoxRec, Ентоні став чемпіоном світу за версією IBF у 2016 році у поєдинку з Чарльзом Мартіном, а у 2017 році побив Володимира Кличка і додав пояс IBO, який був вакантним.
- Здолавши Джозефа Паркера, Джошуа став чемпіоном і за третьою версією – WBO. Програвши усі пояси Енді Руїзу, "Ей-Джей" повернув їх одразу у реванші.
- Відібрати титули остаточно вдалося у 2021 році Олександру Усику. З того часу Джошуа вже не міг повернутися на вершину. У 2024 році він мав шанс здобути пояс IBF, але програв Даніелю Дюбуа.
- Наразі невідомо, чи продовжить взагалі Джошуа кар'єру після автокатастрофи у Нігерії, в якій він втратив двох своїх наставників і друзів.