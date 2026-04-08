Деталі тренувального процесу разом із Олександром Усиком Ентоні Джошуа привідкрив у коментарі для ютуб-каналу MF PRO i Radio Rahim. Раніше колеги Джошуа говорили про те, що британцю довелось наступити на горло власному его.

Який вигляд мають спільні тренування Джошуа й Усика?

Ентоні Джошуа розповів, шо зараз із його боку було б нерозумно казати, що він кращий за Усика. Звісно, він не відкинув варіант, що в майбутньому міг би виграти бій в українця. Утім наразі британець вважає українця кращим за себе та віддає йому належне.

У нашому спорті — це не те щоб я його не люблю, але ми просто змагаємося один з одним. А я дуже, дуже конкурентна людина. Тож коли це відійшло на другий план, ми вирішили: давай просто вкладати енергію в тренування і допомагати один одному в залі,

– зазначив Джошуа.

Він додав, що навіть у дрібницях вони не роблять із Усиком усе разом. Наприклад, українець не б'є по мішку, коли це робить Ентоні, й навпаки. Утім присутність у такому середовищі дуже корисна. Коли поруч тренуються двоє працьовитих і дуже конкурентних людей – це заряджає енергією.

Джошуа зауважив, що наразі вони не конкурують з Усиком між собою. Вони вкладають свою енергію в тренування та підтримують один одного таким способом.

Як взагалі стала можливою співпраця Джошуа й Усика?

Ентоні Джошуа повідомив, що почав співпрацю з командою Усика ще в листопаді 2025 року. Тоді він готуватвся до поєдинку з Джейком Полом. Британець наголосив, що не буде тренуватись у Бена Девісона, бо Лондон його відволікає.

Джошуа неодноразово висловлював свою підтримку українському народу.

"Я поважаю український народ. Одна любов на все життя", – заявляв британець.

У березні 2026 року Джошуа навіть відвідав Україну на запрошення Олександра Усика. Там він відвідав турнір Rising Stars і віддав честь полеглим українським військовим на меморіальному комплексі. На своїй сторінці в Інстаграм він поділився дописом, у якому подякував Україні за гостинність і сказав, що добре провів час.

Колеги спортсменів із боксерського середовища по-різному ставляться до співпраці Усика та Джошуа. Наприклад, Лоуренс Околі розкритикував дії українця, мовляв, він поводить себе як ментор. А ось Джонні Нельсон вважає, що британець навпаки взяв приклад із Усика та став більш приземленним.

