Під час трансляції DAZN 36-річний боєць сказав, що бій проти Усика – це "великий момент" для нього. Ріко віддав належне українцю, назвавши його одним з найкращих боксерів в історії.

Що Верховен сказав про бій з Усиком?

Верховен змирився з тим, що він андердог протистояння, тому прагне шокувати світ та перемогти Усика.

Більшість фанатів боксу, та й загалом єдиноборств, не дають мені великих шансів. Тож у мене є чудова можливість шокувати світ,

– сказав він.

Ріко пригадав, що інші боксери надважкої ваги вже билися проти бійців з інших єдиноборств і їх поєдинки не були простими. Саме тому він розраховує, що його нестандартний стиль стане запорукою успіху.

"Тому я думаю, що принесу щось нове, щось нестандартне. Я прийшов із кікбоксингу в бокс і атакуватиму його під різними кутами, яких він раніше не бачив, бо я не типовий боксер", – додав Верховен.

