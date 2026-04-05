Під час трансляції DAZN 36-річний боєць сказав, що бій проти Усика – це "великий момент" для нього. Ріко віддав належне українцю, назвавши його одним з найкращих боксерів в історії.
Що Верховен сказав про бій з Усиком?
Верховен змирився з тим, що він андердог протистояння, тому прагне шокувати світ та перемогти Усика.
Більшість фанатів боксу, та й загалом єдиноборств, не дають мені великих шансів. Тож у мене є чудова можливість шокувати світ,
– сказав він.
Ріко пригадав, що інші боксери надважкої ваги вже билися проти бійців з інших єдиноборств і їх поєдинки не були простими. Саме тому він розраховує, що його нестандартний стиль стане запорукою успіху.
"Тому я думаю, що принесу щось нове, щось нестандартне. Я прийшов із кікбоксингу в бокс і атакуватиму його під різними кутами, яких він раніше не бачив, бо я не типовий боксер", – додав Верховен.
Усик – Верховен: більше про бій
39-річний українець проведе свій 25-й бій на професійному рингу. За даними BoxRec, Усик тримає феноменальний рекорд з 24 перемог поспіль.
На кону зустрічі бійців стоятиме титул чемпіона WBC, який належить спортсмену з України. Чемпіон не приховує, що зустріч з Верховеном буде однією з останніх у його професійній кар'єрі.
Наразі Усик тренується в Іспанії, де разом з ним перебуває колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа.
Додамо, що Верховен – це один з найкращих кікбоксерів в історії, однак за правилами боксу він провів тільки один бій у 2014 році.
Низка експертів називають Усика фаворитом протистояння, однак стронгмен Едді Холл переконаний, що Верховен зможе шокувати українця.