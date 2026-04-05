Олександр Усик почав підготовку до бою з Ріко Верховеном на початку березня, повідомляє 24 Канал. Тренувальний табір українця триває в Іспанії.

Що Усик розповів про свою підготовку до Верховена?

Олександр Усик в інтерв'ю виданню "Суспільне.Спорт" розповів, що його підготовка не змінюється. Він до кожного опонента готується з однаковою серйозністю. Найважчим своїм опонентом український боксер називає себе.

Я тренуюся проти себе, я для себе найважчий опонент, бо шанси рівні. Іноді мій «друг» Сашко підходить і каже: «Може, відпочинемо?», а я йому: «Ти йди відпочивай, а мені треба працювати». Серйозна підготовка, тренуємося, у нас немає якогось послаблення, що, наприклад, бігали 10 км, а тепер 5 км — ні, бігали 10 км, а тепер 11 км,

– зазначив спортсмен.

Він додав, що підготовка триває повним ходом. Щоправда, бігає Усик не щодня. Наприклад, іноді в нього відбувається просто ходьба. Однак це корисно для серця, для ніжок. Як зауважує українець, хто ми такі, щоб пропускати день ніг.

Які ще деталі підготовки Усика до бою відомі?

Кадрами своєї підготовки Олександр Усик активно ділиться на сторінці в Інстаграм. Зокрема, на початку березня він виклав відео, де показав відпрацювання ударів на боксерській груші.

Утім у середині березня Усику довелось призупинити тренувальний табір. Його промоутерська компанія організувала вечір боксу в Україні, де, зокрема, на професійному рингу дебютував Олександр Хижняк. Тоді Олександр Усик приїхав в Україну разом із Ентоні Джошуа.

Ба більше в Україні він устиг ще й стати першим віцепрезидентом "Полісся" та навіть виступити з гучною заявою щодо пожиттєвого відсторонення від футболу українського арбітра Дениса Шурмана.

В Іспанії ж Усик підтримав збірну України в поєдинку проти збірної Швеції в плейоф відбору до чемпіонату світу 2026.

Ну а зараз Усик уже продовжив активну спортивну складову підготовки до бою проти Ріко Верховена. Зокрема, одне з останніх відео свого тренування український чемпіон підписав, як "без вихідних".

Останні новини про Олександра Усика: коротко