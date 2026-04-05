Александр Усик начал подготовку к бою с Рико Верховеном в начале марта, сообщает 24 Канал. Тренировочный лагерь украинца продолжается в Испании.

Что Усик рассказал о своей подготовке к Верховену?

Александр Усик в интервью изданию "Суспільне.Спорт" рассказал, что его подготовка не меняется. Он к каждому оппоненту готовится с одинаковой серьезностью. Самым тяжелым своим оппонентом украинский боксер называет себя.

Я тренируюсь против себя, я для себя самый тяжелый оппонент, потому что шансы равны. Иногда мой "друг" Саша подходит и говорит: "Может, отдохнем?", а я ему: "Ты иди отдыхай, а мне надо работать". Серьезная подготовка, тренируемся, у нас нет какого-то послабления, что, например, бегали 10 км, а теперь 5 км - нет, бегали 10 км, а теперь 11 км,

– отметил спортсмен.

Он добавил, что подготовка продолжается полным ходом. Правда, бегает Усик не каждый день. Например, иногда у него происходит просто ходьба. Однако это полезно для сердца, для ножек. Как замечает украинец, кто мы такие, чтобы пропускать день ног.

Какие еще детали подготовки Усика к бою известны?

Кадрами своей подготовки Александр Усик активно делится на странице в Инстаграм. В частности, в начале марта он выложил видео, где показал отработку ударов на боксерской груше.

Впрочем, в середине марта Усику пришлось приостановить тренировочный лагерь. Его промоутерская компания организовала вечер бокса в Украине, где, в частности, на профессиональном ринге дебютировал Александр Хижняк. Тогда Александр Усик приехал в Украину вместе с Энтони Джошуа.

Более того, в Украине он успел еще и стать первым вице-президентом "Полесья" и даже выступить с громким заявлением относительно пожизненного отстранения от футбола украинского арбитра Дениса Шурмана.

В Испании же Усик поддержал сборную Украины в поединке против сборной Швеции в плейоф отбора к чемпионату мира 2026.

Ну а сейчас Усик уже продолжил активную спортивную составляющую подготовки к бою против Рико Верховена. В частности, одно из последних видео своей тренировки украинский чемпион подписал, как "без выходных".

