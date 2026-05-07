Вордлі наголосив, що наразі зосереджений на поєдинку з Дюбуа, проте бій з Усиком – головна мета для нього. Про це повідомляє Sky Sports.

Як Вордлі планує перемогти Усика?

39-річний Усик за попередні роки зупинив таких боксерів, як Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа й Дюбуа. За словами Вордлі, проти українця випробували практично все, якщо говорити про нестандартні стилі у боксі, проте Олександр досі не знає гіркоти поразок.

Вордлі, який не має аматорського досвіду як Усик, припустив, що знає як змусити чемпіона капітулювати. Так, 31-річний британець вважає, що певний сюрприз у бою з українцем може застати його зненацька.

Можливо, потрібно підкинути Усику сюрприз і подивитися, що він придумає,

– заявив володар поясу WBO.

Він додав, що хоче бути успішним боксером і побитися з усіма іменитими суперниками. Також Вордлі запевнив, що не планує зупинятися на досягнутому й прагне виграти інші чемпіонські титули.

Однак, щоб думати про двобій з Усиком, Вордлі треба 9 травня у Манчестері перемогти колишнього чемпіона по лінії IBF – Дюбуа.

Чи реальний бій Усик – Вордлі?

Після перемоги над Дюбуа в липні 2025 року Усик нібито був готовий до зустрічі з переможцем бою Вордлі – Джозеф Паркер. Та після того, як Фабіо нокаутував новозеландця, українець не дав згоди на поєдинок з Вордлі.

Олександр ухвалив рішення звільнити титул чемпіона WBO, який у листопаді 2025 року перейшов до Вордлі.

У березні 2026 року Усик оголосив про плани на завершення кар'єри. Дворазовий абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі хоче провести ще три бої. Перший поєдинок українця відбудеться вже 23 травня проти Ріко Верховена.

Далі він прагне випробувати свої сили проти переможця протистояння Вордлі – Дюбуа. Фабіо відреагував на заяву українця і в коментарі Fight Hub TV висловив сумнів, що їх поєдинок з Усиком дійсно відбудеться.

