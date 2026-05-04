Представник Ф'юрі повідомив, що британські спортсмени підписали угоду на один бій. Про це повідомляє BBC.
Дивіться також Можливий суперник Усика підкорив нову вершину – нокаутував чемпіона та відібрав пояси WBA та WBO
Що відомо про бій Ф'юрі – Джошуа?
За словами промоутера, для боксера, який програє бій, – це буде фінал. Водночас переможець, на думку Воррена, матиме вибір, чим він хоче зайнятися далі.
Коли Тайсон та "Ей Джей" вийдуть у ринг, для того, хто програє, це буде фінал. На цьому все. Знаєте, саме так воно і буде. Я не бачу шляхів для того, хто програє. А для переможця це вибір: чим він захоче зайнятися далі?,
– сказав глава Queensberry Promotions.
Воррен розповів деталі про бій Ф'юрі – Джошуа: дивіться відео
Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, коефіцієнти та прогнози. Ліцензований букмекер допоможе більше пізнати світ боксу!
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри
ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)
Що відомо про бій Ф'юрі проти Джошуа?
У понеділок, 27 квітня, з'явилася інформація, що Джошуа повертається на ринг після того, як наприкінці 2025 року потрапив у смертельну аварію. Боксер підтвердив, що 25 липня зустрінеться з Крістіаном Пренгою, після чого й відбудеться бій проти Ф'юрі.
Журналіст та інсайдер Майк Коппінджер повідомив, що протистояння відбудеться у четвертому кварталі 2026 року. Однак голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх, який організовує бій, розвіяв всі спекуляції. Інвестор наголосив, що ані місце, ані дата поєдинку досі не визначені, інформує The Ring.
Додамо, що зустріч Джошуа й Ф'юрі може опинитися під загрозою через відмову співачки Дуа Ліпи виступити в рамках промоції заходу. На її виступі нібито наполягає Туркі.