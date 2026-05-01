Голова Генерального управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх, який організовує бій британців, припустив, що зустріч може опинитися під загрозою, якщо Дуа Ліпа не погодиться виступити в рамках промоції заходу. Як повідомляє BBC Sport, 30-річній співачці запропонували виступити, але вона відхилила пропозицію.

Як Дуа Ліпа впливає на бій Ф'юрі – Джошуа?

Дуа Ліпа – одна з найуспішніших поп-артисток світу, серед її світових хітів – New Rules, Don't Start Now та Levitating.

Як пише BBC, незрозуміло, чи заява Туркі була зроблена серйозно, чи жартома, але не очікується, що Дуа Ліпа братиме участь у боксерському заході, який повинен відбутися пізніше цього року.

Місце проведення поєдинку Ф'юрі проти Джошуа ще не визначено, хоча організатори віддають перевагу лондонському стадіону "Вемблі" у жовтні.

Зверніть увагу! Виступи музикантів на гучних боксерських поєдинках стали популярною традицією в останні роки. Репер Емінем супроводжував Терренса Кроуфорда до рингу під час його чемпіонського бою у напівсередній вазі проти Ерола Спенса-молодшого. Фронтмен гурту Oasis Ліам Галлахер виконав кілька пісень перед перемогою Даніеля Дюбуа над Ентоні Джошуа на стадіоні "Вемблі" у 2024 році. А минулого року 50 Cent виступив під час виходу на ринг Кріса Юбанка-молодшого на його реванш з Конором Бенном. Дуа Ліпа має досвід виступу перед фіналом Ліги чемпіонів у Києві, який відбувся у 2019 році.

Що про Дуа Ліпу кажуть у команді Ф'юрі?

Раніше журналіст Енді Скотт повідомив, що Туркі наполягає на виступі співачки, і це одна з вимог, яку потрібно владнати, щоб вечір боксу відбувся.

Видання Sky Sport пише, що вимога інвестора із Саудівської Аравії щодо Дуа Ліпи може стати несподіваним поворотом в організації бою. Але Френк Воррен, промоутер Ф'юрі, не вважає, що це стане перешкодою для того, щоб поєдинок проти Джошуа врешті-решт відбувся.

Я дуже в цьому сумніваюся. Сподіваємося, що ніяких перешкод не буде і ми це зробимо. Це великий бій. Він нарешті відбудеться і приверне увагу всіх,

– заявив він.

Що відомо про бій Ф'юрі – Джошуа?

Зустріч Джошуа й Ф'юрі – це один з найбільш очікуваних поєдинків у надважкій вазі за останнє десятиліття. В останні роки цей бій кілька разів намагалися організувати, але щоразу виникали нові труднощі.

Коли "Ей-Джей" у 2016 році вперше став чемпіоном світу, "Циганський король" відійшов від спорту. Згодом Тайсон відновив кар'єру й став чемпіоном світу за версією WBC завдяки перемозі над Деонтеєм Вайлдером.

Британці утримували всі титули у надважкій вазі: Джошуа мав пояси IBF, WBO та WBA, а Ф'юрі – WBC. Вони були близькі до того, щоб зустрітися у бою за звання абсолютного чемпіона світу, однак "Ей-Джей" двічі програв Усику, після чого українець здолав ще й Тайсона.

Розчарований у двох поразках від Усика 37-річний Ф'юрі вирішив завершити кар'єру у 2024 році, але повернувся у бокс 11 квітня 2026 року та переміг Арсланбека Махмудова.

Варто додати, що у 2025 році команди боксерів з Британії вели переговори про поєдинок, але з'явилася інша перешкода. Джошуа потрапив у смертельну аварію в Нігерії, в якій втратив двох друзів, та поставив кар'єру на паузу, а бій з Ф'юрі знову довелося відкласти.

У середу, 27 квітня, стало відомо, що Ентоні повертається на ринг, уклавши угоду на кілька боїв. Його першим суперником 25 липня стане Крістіан Пренга з Албанії. Саме після цього поєдинку наприкінці 2026 року очікується бій проти Ф'юрі.