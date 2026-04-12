Павза в кар'єрі Тайсона тривала 16 місяців. Махмудова сприймали не більше як розминку перед більш іменитими суперниками – і з завданням мінімум Ф'юрі впорався, повідомляє 24 Канал.

Як боксери виходили в ринг?

Представник країни-агресора з'явився на арені Тоттенгема під звук сирен повітряної тривоги, що виглядало відвертим знущанням в контексті війни, яку його країна веде проти України. Публіка до дагестанця з першої ж миті ставилася вороже: будь-який рух Махмудова супроводжував гучний принизливий свист.

Натомість Ф'юрі очікувано перетворив свою появу в ринг-сайді на справжнє свято. Хоча й віддав перед цим шану покійному Ріккі Хаттону, якому обіцяв присвятити бій. Для того, щоб нарешті перетнути канати, Тайсону знадобилося потанцювати не під одну, а одразу під дві пісні.

Представлення боксерів минуло без державних гімнів, а Махмудова назвали жителем Канади, не згадавши про громадянство.

Як пройшов бій Ф'юрі і Махмудова?

Схоже, єдиною тактикою, яку вигадав росіянин перед поєдинком, було спробувати швидко зловити на удар сируватого після перерви Ф'юрі. А ще – якомога більше висіти у клінчах, щоб Тайсон швидше втомлювався. Це працювало хіба у першому раунді.

Чим далі по дистанції бою, тим очевиднішою була перевага Ф'юрі в усіх аспектах. Навіть перебуваючи очевидно не в оптимальній своїй формі, Тайсон з третього раунду практично не давав супернику дихати. Тож вже у 7-8 раундах росіянин виглядав повільним, важким і просто виживав, поки Ф'юрі час від часу викидав непогані удари.

Промовиста статистика: на момент 9-го раунду Ф'юрі влучив вже майже 200 разів. Махмудов дістав британця у менш ніж пів сотні випадків.

Зрештою глядачі у Лондоні побачили усі 12 раундів, а рішення залишалося за суддями. Без несподіванок: 120 – 108, 120 – 108, 119 – 109 на користь Ф'юрі, його 36 перемога у профі.

Хто наступний суперник Тайсона Ф'юрі?

У ринг-сайді за діями свого співвітчизника спостерігав Ентоні Джошуа, а голова управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш-Шейх ще до старту головної події вечора оголосив про анонс "найбільшого бою у світі".

Скласти два і два було просто: бій, на який британська публіка чекала десятиліття, схоже, станеться. Тайсон Ф'юрі офіційно кинув виклик Ентоні Джошуа просто з рингу.