24 Канал перед вже п'ятим поверненням Ф'юрі на професійний ринг зібрав факти про британця, які не надто відомі широкому загалу і доповнюють деталями його епатажний образ.

Як Ф'юрі боровся за життя із самого народження?

Своє прізвисько "Циганський король" Ф'юрі отримав через походження – він нащадок ірландських "мандрівників", тобто кочового населення, щодо витоків якого серед вчених досі немає єдиної позиції.

Долати труднощі Тайсону, названому на честь легендарного боксера, довелося буквально з народження. Він з'явився на світ на сім тижнів раніше терміну і важив 1800 грамів. Лікарі боялися, що хлопчик не виживе, але він одразу довів, що буде справжнім бійцем.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Через якого українця Ф'юрі змив чемпіонський пояс в унітаз?

У 2015 році Тайсон став автором одного з найгучніших апсетів в історії хевівейту. Будучи андердогом поєдинку з Володимиром Кличком, він примудрився перемогти видатного українця одностайним рішенням суддів.

Далі Ф'юрі був зобов'язаний провести обов'язковий захист титулу IBF проти іншого нашого співвітчизника – В'ячеслава Глазкова. Цей бій британця не цікавив, тож організація позбавила його чемпіонства.

Тайсон відреагував гучною витівкою: як пише Korrespondent, він мав намір викинути пояс у смітник, але в останню мить передумав і натомість змив нагороду в унітаз.

Як Ф'юрі втратив усі пояси без жодного поєдинку?

Реванш з Володимиром Кличком так і не стався, адже Тайсон після перемоги пустився берега: вів жахливий спосіб життя, погладшав і розвинув наркотичну залежність. В його допінг-пробах знайшли кокаїн, тож про боксування на рингу не могло бути й мови.

Довелося добровільно відмовитися від поясів WBO і WBA, а згодом через протермінування захисту його позбавили і титулу за версією журналу The Ring. Ф'юрі двічі оголошував про завершення кар'єри, двічі повертався, але павза зрештою тривала майже три роки.

За що британська поліція покарала Ф'юрі штрафом у 3000 фунтів?

Це зараз до витівок Ф'юрі, диких заяв та агресивної поведінки на публіці всі звикли – але на початку його популярності справа часто закінчувалася втручанням правоохоронців.

Як пише ESPN, одного разу Тайсона оштрафували на 3000 фунтів стерлінгів за те, що він писав у Твіттері образи гомофобного характеру на адресу інших боксерів. Також британець використовував соцмережі, щоб поширювати консервативні і шовіністські меседжі: агітував проти абортів і говорив, що жінкам місце "тільки на кухні і на спині".

Як у "Циганського короля" з'явилися чотири принци?

Архаїчний погляд на жінок не завадив Ф'юрі бути щасливим у шлюбі: він зустрів свою майбутню дружину Періс ще у 17-річному віці, і ось вже майже два десятиліття вони разом.

Родина боксера – багатодітна: у нього три доньки і одразу четверо синів. Усіх хлопчиків звати Принц, а відрізняються в них тільки другі і треті імена. Тайсон пояснював, що оскільки він "король", то його нащадки будуть "принцами", поки не заслужать собі власні титули.