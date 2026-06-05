Дон Чарльз, тренер чемпіона світу за версією WBO Даніеля Дюбуа, поділився своєю думкою щодо потенційного поєдинку між Усиком і Кабаєлом. Його слова передає BOXING NOW.

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Усик – Кабаєл: хто переможе?

Тренер не погоджується з думкою відомого британського боксера Девіда Аллена, який вважає, що Кабаєл нокаутує Усика. Дон Чарльз переконаний, що українець легко переможе свого суперника.

Усик уже перемагав усіх. Як я казав раніше, будь-кого, хто працює у звичайному боксі, Усик, найімовірніше, здолає без особливих проблем,

– заявив фахівець.

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Чарльз додав, що у наступному поєдинку суперником українця повинен стати саме Кабаєл, адже він є офіційний претендентом на чемпіонський бій.

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Усик – Кабаєл: що відомо про бій