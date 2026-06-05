Дон Чарльз, тренер чемпіона світу за версією WBO Даніеля Дюбуа, поділився своєю думкою щодо потенційного поєдинку між Усиком і Кабаєлом. Його слова передає BOXING NOW.
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Усик – Кабаєл: хто переможе?
Тренер не погоджується з думкою відомого британського боксера Девіда Аллена, який вважає, що Кабаєл нокаутує Усика. Дон Чарльз переконаний, що українець легко переможе свого суперника.
Усик уже перемагав усіх. Як я казав раніше, будь-кого, хто працює у звичайному боксі, Усик, найімовірніше, здолає без особливих проблем,
– заявив фахівець.
Чарльз додав, що у наступному поєдинку суперником українця повинен стати саме Кабаєл, адже він є офіційний претендентом на чемпіонський бій.
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Усик – Кабаєл: що відомо про бій
- У лютому 2025-го Агіт Кабаєл переміг китайця Чжана Чжілея і завоював титул тимчасового чемпіона WBC. Ця перемога зробила непереможного німецького важковаговика обов'язковим претендентом на повноцінний чемпіонський пояс.
- Після того, як 24 травня Усик переміг Ріко Верховена, президент WBC Маурісіо Сулейман офіційно заявив, що наступним суперником українця має стати саме Кабаєл. У разі відмови Усик ризикує втратити свій титул.
- Промоутер Френк Воррен впевнений, що поєдинок між Усиком і Кабаєлом відбудеться восени 2026 року. За його інформацією, бій найімовірніше прийме Німеччина. Сам Агіт Кабаєл жорстко звернувся до Усика: або українець приймає бій, або повинен звільнити чемпіонський пояс.