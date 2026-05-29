Кабаєл вирішив не чекати, коли бій з Усиком оголосять офіційно й закликав українця прийняти поєдинок або відмовитися від чемпіонського поясу. Агіт звернувся до Олександра у своєму інстаграмі.
Кабаєл звернувся до Усика
33-річний Кабаєл заявив, що більше не мовчатиме й вимагає чемпіонський бій, адже є обов'язковим претендентом на пояс WBC.
Одне, чого я навчився за останній час: просто нокаутувати людей і мовчки чекати – це не зробить тебе чемпіоном світу. Саме тому я більше не буду мовчати. Завжди з повагою. Без трештоку – лише реальні слова. Усик, погнали. Приймай бій або звільняй пояс,
– написав Агіт.
Що відомо про бій Усик – Кабаєл
- 24 травня 39-річний Усик здобув суперечливу перемогу в поєдинку проти Ріко Верховена. Українець виграв бій технічним нокаутом в 11 раунді, адже рефері зупинив протистояння.
- Після поєдинку Кабаєл вийшов у ринг до Усика й вони навіть провели дуеаль поглядів. Президент WBC Маурісіо Сулейман підтвердив, що наступним суперником українця повинен стати саме Кабаєл.
- Френ Воррен, промоутер німецького спортсмена, повідомив, що бій його клієнта проти Усика може відбутися вже восени 2026 року. Сам Агіт наполягає на тому, щоб поєдинок відбувся у Німеччині.