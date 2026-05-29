Кабаєл вирішив не чекати, коли бій з Усиком оголосять офіційно й закликав українця прийняти поєдинок або відмовитися від чемпіонського поясу. Агіт звернувся до Олександра у своєму інстаграмі.

Кабаєл звернувся до Усика

33-річний Кабаєл заявив, що більше не мовчатиме й вимагає чемпіонський бій, адже є обов'язковим претендентом на пояс WBC.

Одне, чого я навчився за останній час: просто нокаутувати людей і мовчки чекати – це не зробить тебе чемпіоном світу. Саме тому я більше не буду мовчати. Завжди з повагою. Без трештоку – лише реальні слова. Усик, погнали. Приймай бій або звільняй пояс,

– написав Агіт.

Що відомо про бій Усик – Кабаєл