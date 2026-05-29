Кабаел решил не ждать, когда бой с Усиком объявят официально и призвал украинца принять поединок или отказаться от чемпионского пояса. Агит обратился к Александру в своем инстаграме.
33-летний Кабаел заявил, что больше не будет молчать и требует чемпионский бой, ведь является обязательным претендентом на пояс WBC.
Одно, чему я научился за последнее время: просто нокаутировать людей и молча ждать – это не сделает тебя чемпионом мира. Именно поэтому я больше не буду молчать. Всегда с уважением. Без трештока – только реальные слова. Усик, погнали. Принимай бой или освобождай пояс,
– написал Агит.
Что известно о бое Усик – Кабаел
- 24 мая 39-летний Усик одержал противоречивую победу в поединке против Рико Верховена. Украинец выиграл бой техническим нокаутом в 11 раунде, ведь рефери остановил противостояние.
- После поединка Кабаел вышел в ринг к Усику и они даже провели дуэаль взглядов. Президент WBC Маурисио Сулейман подтвердил, что следующим соперником украинца должен стать именно Кабаел.
- Френ Уоррен, промоутер немецкого спортсмена, сообщил, что бой его клиента против Усика может состояться уже осенью 2026 года. Сам Агит настаивает на том, чтобы поединок состоялся в Германии.