Кабаел решил не ждать, когда бой с Усиком объявят официально и призвал украинца принять поединок или отказаться от чемпионского пояса. Агит обратился к Александру в своем инстаграме.

Кабаел обратился к Усику

33-летний Кабаел заявил, что больше не будет молчать и требует чемпионский бой, ведь является обязательным претендентом на пояс WBC.

Одно, чему я научился за последнее время: просто нокаутировать людей и молча ждать – это не сделает тебя чемпионом мира. Именно поэтому я больше не буду молчать. Всегда с уважением. Без трештока – только реальные слова. Усик, погнали. Принимай бой или освобождай пояс,

– написал Агит.

