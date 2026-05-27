Немецкий боксер считает, что выступление Усика было результатом его возраста и сложности подготовки к Верховену, который боксировал только второй раз. Об этом сообщает The Ring.

Что Кабаел сказал об Усике

"Думаю, что он старый. Ему 39 лет. По моему мнению, у Рико был очень нестандартный стиль. Это было трудно для Усика. Проанализировать поединки Рико возможности не было. Он не понимал, какой план был у Рико", – заявил Кабаел.

По его словам, именно то, что Верховен до этого был кикбоксером, было главным отличием для украинца по сравнению с подготовкой к другим соперникам.

Когда он борется с другими бойцами, у него есть много поединков, которые он может пересмотреть, и он может составить план действий на бой. Я думаю, что это было проблемой для Усика,

– заявил Агит.

После поединка Усик и Кабаел встретились на ринге и даже провели дуэль взглядов. Спортсмен из Германии выразил готовность драться против украинца в следующем поединке.

Агит отметил, что хочет провести встречу с Усиком на стадионе в немецком Дюссельдорфе.

"Я думаю, что лучшее место для боя – это стадион в Дюссельдорфе. Я думаю, что у нас есть место для 70 000 человек. У нас здесь много украинцев. У нас также очень большая курдская община – мы очень поддерживаем, но и немцы меня поддерживают", – резюмировал боец.

