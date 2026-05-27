Немецкий боксер считает, что выступление Усика было результатом его возраста и сложности подготовки к Верховену, который боксировал только второй раз. Об этом сообщает The Ring.
Что Кабаел сказал об Усике
"Думаю, что он старый. Ему 39 лет. По моему мнению, у Рико был очень нестандартный стиль. Это было трудно для Усика. Проанализировать поединки Рико возможности не было. Он не понимал, какой план был у Рико", – заявил Кабаел.
По его словам, именно то, что Верховен до этого был кикбоксером, было главным отличием для украинца по сравнению с подготовкой к другим соперникам.
Когда он борется с другими бойцами, у него есть много поединков, которые он может пересмотреть, и он может составить план действий на бой. Я думаю, что это было проблемой для Усика,
– заявил Агит.
После поединка Усик и Кабаел встретились на ринге и даже провели дуэль взглядов. Спортсмен из Германии выразил готовность драться против украинца в следующем поединке.
Агит отметил, что хочет провести встречу с Усиком на стадионе в немецком Дюссельдорфе.
"Я думаю, что лучшее место для боя – это стадион в Дюссельдорфе. Я думаю, что у нас есть место для 70 000 человек. У нас здесь много украинцев. У нас также очень большая курдская община – мы очень поддерживаем, но и немцы меня поддерживают", – резюмировал боец.
Усик победил Верховена: главное
- Украинский боксер в поединке против Верховена сумел одержать волевую победу. После 10 раундов Александр минимально проигрывал Рико на судейских записках, но сумел отправить нидерландца в нокдаун в 11 раунде.
- Усик поспешил завершить дело нокаутом, однако бой одновременно с гонгом остановил рефери Марк Лайсон. Его решение подверглось решительной критике, мол, рефери украл у Рико победу. Впоследствии Лайсон объяснил, что банально не слышал гонг.
- Благодаря победе Усик защитил звание чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF. В следующем поединке он должен провести обязательную защиту пояса WBC против Кабаела. Бой спортсменов может состояться осенью 2026 года.