Німецький боксер вважає, що виступ Усика був результатом його віку та складності підготовки до Верховена, який боксував лише вдруге. Про це повідомляє The Ring.

Що Кабаєл сказав про Усика

"Думаю, що він старий. Йому 39 років. На мою думку, у Ріко був дуже нестандартний стиль. Це було важко для Усика. Проаналізувати поєдинки Ріко змоги не було. Він не розумів, який план був у Ріко", – заявив Кабаєл.

За його словами, саме те, що Верховен до цього був кікбоксером, було головною відмінністю для українця порівняно з підготовкою до інших суперників.

Коли він бореться з іншими бійцями, у нього є багато поєдинків, які він може переглянути, і він може скласти план дій на бій. Я думаю, що це було проблемою для Усика,

– заявив Агіт.

Після поєдинку Усик і Кабаєл зустрілися на рингу та навіть провели дуель поглядів. Спортсмен з Німеччини висловив готовність битися проти українця у наступному поєдинку.

Агіт зазначив, що хоче провести зустріч з Усиком на стадіоні у німецькому Дюссельдорфі.

"Я думаю, що найкраще місце для бою – це стадіон у Дюссельдорфі. Я думаю, що у нас є місце для 70 000 людей. У нас тут багато українців. У нас також дуже велика курдська громада – ми дуже підтримуємо, але й німці мене підтримують", – резюмував боєць.

