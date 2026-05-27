Британський боксер оголосив, що розпочинає тренувальний табір. Ф'юрі повідомив, що проведе наступний бій 1-го серпня.

Коли наступний бій Ф'юрі?

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі заявив, що його поєдинок відбудеться у Дубліні (Ірландія).

"Погнали, 1 серпня, Дублін, Ірландія", – написав Тайсон.

Хто стане суперником Ф'юрі – наразі не відомо. Однак його промоутер Френк Воррен повідомив, що це буде хороший боксер.

"Стежте за розвитком подій — це буде хороший суперник, і це піде йому на користь. Він не може собі дозволити припуститися помилки, адже, як відомо, у "Ей-Джея" має відбутися бій", – заявив Воррен.

