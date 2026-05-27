Британський боксер оголосив, що розпочинає тренувальний табір. Ф'юрі повідомив, що проведе наступний бій 1-го серпня.
Коли наступний бій Ф'юрі?
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі заявив, що його поєдинок відбудеться у Дубліні (Ірландія).
"Погнали, 1 серпня, Дублін, Ірландія", – написав Тайсон.
Хто стане суперником Ф'юрі – наразі не відомо. Однак його промоутер Френк Воррен повідомив, що це буде хороший боксер.
"Стежте за розвитком подій — це буде хороший суперник, і це піде йому на користь. Він не може собі дозволити припуститися помилки, адже, як відомо, у "Ей-Джея" має відбутися бій", – заявив Воррен.
Що відомо про повернення Ф'юрі?
- 11-го квітня Ф'юрі повернувся на ринг після майже двох років перерви. Британець переміг росіянина Арсланбека Махмудова.
- Після цього Тайсон погодився на поєдинок з колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа, який у липні зустрінеться з Крістіаном Пренгою.
- Протистояння двох британців має відбутися у четвертому кварталі 2026 року. За словами промоутера Воррена, Ф'юрі отримає великий гонорар за цей поєдинок.
- Також "Циганський король" повідомив, що після бою з Джошуа хоче провести третій поєдинок проти Олександра Усика, який 24 травня переміг Ріко Верховена.