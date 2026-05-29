Відомий фахівець з боксу Шейн Макґіґан заявив, що Усик виглядав не найкращим чином у бою з Верховеном і вважає, що українцю потрібно навести лад у своїй команді. Його слова передає Seconds Out.

Дивіться також "Суцільна помилка": відомий експерт жорстко розкритикував перемогу Усика

Що Макґіґан сказав про бій Усика?

Пояснюючи, чому Олександр виглядав погано на рингу, Макґіґан припустив самовпевненість українця.

Його промоутер пішов, його тренер пішов, він досяг всього у спорті. Він мав жахливі обставини з сім'єю в Україні і просто ситуацію в країні. Є безліч факторів. Можливо, він трохи самовпевнений, тому що суперник – кікбоксер,

– заявив тренер.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Експерт додав, що Усик зробив те, що роблять усі великі чемпіони – переламав хід бою, але й не показав найкращого виступу.

Макґіґан вважає, що Усику не варто надовго затримуватися у боксі й переконаний, що йому варто повернути свою стару команду. У цьому контексті фахівець пропонує Олександру розглянути повернення у свою команду тренера Анатолія Ломаченка.

"Батько Ломаченка тренував його протягом усієї аматорської кар'єри. Але він мав чудового тренера, коли став професіоналом, і батько Ломаченка повернувся до нього на бій з Гассієвим. Ломаченко щойно оголосив про своє повернення. Можливо, йому настав час залучити Папаченка і повернути в тренувальний табір знайомі обличчя, бо робити все самому, яким би талановитим ти не був, це ніколи не закінчиться добре", – резюмував Макґіґан.

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, коефіцієнти та прогнози. Ліцензований букмекер допоможе більше пізнати світ боксу!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Як Усик переміг Верховена