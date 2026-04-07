Ірландський боксер поділився своїми думками у ютуб-каналі OOOSCH TV щодо майбутнього поєдинку.
Що сказав Ф'юрі про майбутній бій з Махмудовим?
Він заявив, що планує не лише перемогти, а й отримати задоволення від бою.
За словами спортсмена, він має намір діяти провокативно в ринзі – дражнити суперника, експериментувати зі стійкою та психологічно тиснути. Ф'юрі переконаний, що зможе вивести опонента з рівноваги, після чого спробує завершити бій нокаутом.
Я збираюся отримувати задоволення. Я буду бешкетувати, опускати руки, тримати їх за спиною та дражнити його. Він почне дратуватися, і потім я його нокаутую,
– заявив боксер.
Водночас боксер визнав, що його суперник володіє надзвичайно сильним і небезпечним ударом. Один точний удар може мати серйозні наслідки, тому в ринзі необхідно залишатися максимально зосередженим і обережним.
Звісно, він має потужний та дуже небезпечний удар. Якщо він влучить як слід, то може вбити. Тож потрібно бути максимально зібраним у кожному такому поєдинку,
– сказав Ф'юрі.
Чи завершує кар'єру Ф'юрі?
Ф'юрі заявив, що може остаточно завершити кар'єру після майбутнього поєдинку з російським боксером Арсланбеком Махмудовим, який відбудеться 11 квітня 2026 року, пише The Sun.
37-річний "Циганський король" зазначив, що зосередиться лише на цьому бою і може відмовитися від інших пропозицій, включно з потенційним боєм проти Ентоні Джошуа.
Ф'юрі повернувся на ринг після двох поразок від Олександра Усика у 2024 році, проте вже говорить про шосте і, можливо, остаточне завершення спортивної кар'єри.