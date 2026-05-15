Офіційно відомо, що Джошуа перед зустріччю з Ф'юрі проведе інший поєдинок 25 липня в Саудівській Аравії – проти Крістіана Пренги. У цей же день на ринг може вийти й Тайсон, розповів Sky Sports промоутер Едді Гірн.

Чи відбудеться бій Ф'юрі на шоу Джошуа?

Представник Джошуа заявив, що для нього не буде проблемою, якщо 37-річний Ф'юрі виступить на шоу Джошуа – Пренга в Саудівській Аравії. Але він пояснив, що це залежить від рішення інвестора Туркі Аль-Шейха, який організовує поєдинок Джошуа – Ф'юрі.

Гірн припустив, що для Тайсона може бути проблемою битися в одному шоу з його майбутнім суперником.

Хто стане суперником Ф'юрі?

У 2024 році Ф'юрі вирішив завершити кар'єру після двох поразок Олександру Усику, проте повернувся на ринг 11 квітня 2026 року та переміг Арсланбека Махмудова. Мета Тайсона не тільки бій з Джошуа, але й реванш з Усиком.

Френк Воррен, промоутер Тайсона, у коментарі The Sun повідомив, що Тайсон проведе проміжний бій перед тим, як битися з Джошуа.

Він пояснив, що британець також хоче "розім'ятися" перед поєдинок проти "Ей-Джея", щоб його пауза без боїв не тривала 7 – 8 місяців.

Хоча ім'я наступного суперника Ф'юрі офіційно не відоме, проте Воррен запевнив, що це точно не буде колишній чемпіон світу у надважкій вазі Енді Руїс.

Водночас Едді Гірн вважає, що суперником Тайсона буде хтось значно слабшим за Махмудова, якого Ф'юрі здолав тільки рішенням суддів.

Промоутер не заперечив, що "Циганський король" може побитися з Девідом Алленом, якщо той 16 травня переможе Філіпа Хрговича з Хорватії. Однак він вважає, що такий двобій буде певним ризиком для Тайсона.

Чому Джошуа та Ф'юрі проводять проміжні бої?

Обидва боксери мали тривалу перерву без професійних поєдинків. Якщо Ф'юрі після тимчасової паузи у кар'єрі не проводив боїв майже 2 роки, то Джошуа спіткала трагедія.

У грудні 2025 року він потрапив у смертельну аварію у Нігерії, в якій втратив двох друзів і тренерів. Після цього Ентоні знадобився час, щоб морально відновитися.

Відтак, обидва бійці воліють провести проміжні бої, щоб повернути собі потрібний тонус і підійти до очного протистояння у найкращій формі.

Наприклад, Едді Гірн пояснив, що для Джошуа обрали в суперники Пренгу, аби спортсмен відчув у собі впевненість. Хоча Крістіан і може створити проблеми британцю, проте його все ж вважають посереднім боксером.

Утім, колишній чемпіон світу та експерт Карл Фремптон у коментарі TalkSPORT Boxing заявив, що для Джошуа бій з албанцем – це ризик.

За його словами, існує ризик, що Ентоні отримає травму або навіть випадково програє.

Експерт впевнений, що "Ей-Джей" повинен перемогти Пренгу, однак сказав, що поразка Ентоні в цьому бою поставить під серйозне питання зустріч з Ф'юрі.

Що відомо про майбутній бій Ф'юрі – Джошуа?

Протистояння боксерів – це один з найбільш очікуваних поєдинків у світовому боксі за попередні 10 років попри те, що британці не мають чемпіонських титулів.

Що Ф'юрі, що Джошуа домінували у надважкій вазі на певному відрізку своїх кар'єр, однак їх шляхи постійно розходилися. Тепер же реалізувати мрії вболівальників та організувати бій зірок британського боксу вирішив Туркі.

Авторитетний журналіст та інсайдер Майк Коппінджер повідомив, що протистояння відбудеться у четвертому кварталі 2026 року. Та інвестор Туркі розвіяв всі спекуляції. Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг наголосив, що ані місце, ані дата поєдинку досі не визначені.

Також відомо, що сторони уклали контракт тільки на один бій, тобто реванш – не передбачений.

Додамо, що несподіваною перешкодою в організації битви може стати відома співачка Дуа Ліпа. За даними ЗМІ, Туркі хоче, щоб артистка виступила на його шоу. Відомо, що Дуа Ліпа відмовилася від пропозиції, що буцімто може зірвати протистояння.