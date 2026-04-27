Хоча ЗМІ повідомили про підписання угоди між Джошуа та Ф'юрі, для організації поєдинку слід вирішити низку питань. Одне з них – виступ відомої співачки Дуа Ліпи, повідомляє Sky Sports.

Чи відбудеться бій Ф'юрі та Джошуа?

Журналіст Sky Sports News Енді Скотт розповів, що зустріч "Ей-Джея" і "Циганського короля" підтвердили Спенсер Браун, який представляє Ф'юрі, а також промоутер Джошуа Едді Гірн та інвестор із Саудівської Аравії Туркі.

Водночас Спенсер Браун повідомив Скотту, що ще багато чого потрібно зробити для того, щоб бій британських надважковаговиків відбувся.

"Немає підтвердженого місця проведення. Їм потрібно з'ясувати де на той момент буде вільна арена. "Ей Джей" повинен провести проміжний бій, перш за все. Ми можемо повідомити, що Джошуа підписав угоду на два бої", – сказав журналіст.

Скотт також додав, що Туркі наполягає на тому, щоб на цьому поєдинку виступила Дуа Ліпа.

Є низка перешкод, і я не знаю, чи мене тут не розігрують, але Туркі наполягає, щоб на цьому поєдинку виступила Дуа Ліпа. Це один з пунктів, які ще потрібно закрити. Тож, якщо вона дивиться Sky Sports News, Дуа Ліпа, звільніть свій графік на вересень – жовтень,

– зазначив журналіст.

Довідка. Дуа Ліпа – це британська співачка косовського походження, володарка багатьох нагород, серед яких сім Brit Awards, три Греммі тощо. У 2019 році вона виступила у Києві перед фіналом Ліги чемпіонів між Ліверпулем і Реалом на НСК "Олімпійський". Нещодавно вона допомогла зібрати кошти на пікап для Першого окремого медичного батальйону України, про що підрозділ повідомив у соцмережах.

Що відомо про бій Джошуа – Ф'юрі?

У понеділок, 27 квітня, 36-річний Джошуа у своєму інстаграмі підтвердив, що повертається на ринг після смертельної аварії у Нігерії, яка сталася наприкінці 2025 року, та зустрінеться з Пренгою. Окрім того, "Ей-Джей" зазначив, що проведе серію поєдинків.

Як повідомив журналіст та інсайдер Майк Коппінджер, після зустрічі з албанцем Ентоні має побитися проти 37-річного Ф'юрі. Журналіст зазначив, що сторони підписали угоду на бій, який має відбутися у четвертому кварталі 2026 року.

Додамо, що ще раніше схожі деталі повідомляв Гірн, який казав, що протистояння спортсменів може відбутися у листопаді. Він також заявляв, що арену для поєдинку вибере Туркі, який платить за зустріч.

Нагадаємо, що Ф'юрі також повернувся у бокс цього року, коли у квітні переміг Арсланбека Махмудова з Росії. "Циганський король" перервав боксерську пенсію після того, як у 2024 році програв Олександру Усику.

Чому бій Джошуа та Ф'юрі важливий?

Зустріч Джошуа й Ф'юрі – це один з найбільш очікуваних поєдинків у надважкій вазі за останнє десятиліття. Едді Гірн у своєму інстаграмі зазначив, що це найважливіший рік кар'єри "Ей-Джея". Він також повідомив, що це найбільша угода, яку він коли-небудь укладав.

Як пише Sky Sports, Джошуа та Ф'юрі, – це два найвідоміші імена британського боксу, кар'єри яких розвивалися протягом попередніх десяти років.

Так, "Циганський король" вперше став чемпіоном світу, коли у 2015 році переміг Володимира Кличка. Джошуа ж став професіоналом після перемоги на Олімпіаді в Лондоні у 2012 році.

Коли "Ей-Джей" здобув свій перший пояс чемпіона світу у 2016 році, Ф'юрі відійшов від спорту. Зрештою Тайсон повернувся на ринг та переміг Деонтея Вайлдера, ставши чемпіоном світу WBC.

Джошуа володів чемпіонськими титулами IBF, WBO та WBA, і вони були близькі до того, щоб зустрітися у бою за звання абсолютного чемпіона світу.

Та цьому не судилося статися, і Ф'юрі провів третій бій з Вайлдером, а Джошуа програв Олександру Усику. Українець також переміг Ф'юрі. Зараз Джошуа працює в таборі зі своїм колишнім суперником Усиком.