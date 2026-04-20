У коментарі Boxing News 24/7 він розкритикував недавню заяву Карла Фроча. Ексчемпіон світу раніше сказав, що Джошуа повинен зустрітися з Ф'юрі у наступному поєдинку.
Дивіться також "Це не під силу нікому": ексчемпіон світу про можливий бій Усика
Як команда Усика впливає на кар'єру Джошуа?
У відповідь Гірн наголосив, що для "Ей-Джея" планували проміжний поєдинок перед протистоянням з Ф'юрі. Та плани зірвала смертельна аварія, в яку спортсмен потрапив наприкінці грудня у Нігерії.
Голова компанії Matchroom Sport заявив, що наразі Джошуа потрібно провести проміжний поєдинок, щоб зрозуміти, на якому він рівні після трагічної ДТП.
"Я розумію тих, хто каже: "Йдіть одразу в бій". Дякую, Карле. Це дуже мило з твого боку. Але давайте будемо розсудливими та реалістами", – сказав Гірн на адресу Фроча.
Окрім того, промоутер повідомив, що під час вибору наступного суперника для Джошуа буде враховано думку команди Олександра Усика, а також лікарів, які наразі наполягають на проміжного поєдинку.
Ми також будемо керуватися думкою команди Усика та лікарів, які чітко сказали: Джошуа спочатку потрібен проміжний бій,
– сказав Гірн.
Що відомо про співпрацю Усика та Джошуа?
Останні кілька тижнів 36-річний Джошуа тренується разом з Усиком в Іспанії, де українець готується до зустрічі з Ріко Верховеном 23 травня.
У коментарі The Ring Едді Гірн заявив, що Усик може позитивно вплинути на Джошуа. За його словами, це може вивести Ентоні на інший рівень.
Додамо, що британський боксер у березні вперше відвідав Україну. Згодом Джошуа побував у Лондоні, де 11 квітня свій бій провів Ф'юрі, здолавши Арсланбека Махмудова.
Хоча "Ей-Джей" публічно не прийняв виклик від "Циганського короля", його промоутер підтвердив переговори про поєдинок.