Цього разу Джошуа пограв у баскетбол разом із синами Усика – Кирилом і Михайлом. Відео з цього моменту опублікувала в інстаграм Катерина Усик, дружина Олександра.
Як Джошуа зіграв у баскетбол з синами Усика?
На відео діти з захопленням кидають м'яч у кошик на подвір'ї під час тренувального табору в Іспанії, а британський боксер кожного разу підбирає його й повертає юним гравцям, підтримуючи гру.
Що відомо про родину Усика?
- За інформацією Вікіпедії, Олександр одружений із Катериною, і вони вже багато років разом виховують четверо дітей: доньок Єлизавету та Марію і синів Кирила та Михайла.
Хоча пара рідко ділиться подробицями особистого життя, у соцмережах можна побачити їхні спільні сімейні фото. Катерина активно підтримує чоловіка, а діти займаються спортом – сини тренуються в дзюдо та беруть участь у змаганнях.
Через війну родина тимчасово живе окремо: сини перебувають в Іспанії, а доньки – в Україні з мамою. Усик підтримує постійний зв'язок із близькими, і, незважаючи на насичений графік, завжди підкреслює, що сім'я для нього – найважливіше, а дружина та діти – його головна опора.