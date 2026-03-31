На этот раз Джошуа поиграл в баскетбол вместе с сыновьями Усика – Кириллом и Михаилом. Видео с этого момента опубликовала в инстаграм Екатерина Усик, жена Александра.
Как Джошуа сыграл в баскетбол с сыновьями Усика?
На видео дети с восторгом бросают мяч в корзину во дворе во время тренировочного лагеря в Испании, а британский боксер каждый раз подбирает его и возвращает юным игрокам, поддерживая игру.
Что известно о семье Усика?
- По информации Википедии, Александр женат на Екатерине, и они уже много лет вместе воспитывают четверых детей: дочерей Елизавету и Марию и сыновей Кирилла и Михаила.
Хотя пара редко делится подробностями личной жизни, в соцсетях можно увидеть их совместные семейные фото. Екатерина активно поддерживает мужа, а дети занимаются спортом – сыновья тренируются в дзюдо и участвуют в соревнованиях.
Из-за войны семья временно живет отдельно: сыновья находятся в Испании, а дочери – в Украине с мамой. Усик поддерживает постоянную связь с близкими, и, несмотря на насыщенный график, всегда подчеркивает, что семья для него – самое важное, а жена и дети – его главная опора.