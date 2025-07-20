Также в столицу Великобритании приехала жена боксера Екатерина Усик, с которой Александр не виделся три месяца из-за подготовки к реваншу против Даниэля Дюбуа, сообщает 24 Канал.

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Как Екатерина Усик поддерживала на "Уэмбли"

Екатерина, как всегда, горячо поддерживала своего мужа во время боя. Одно из таких видео завирусилось в тиктоке.

Как Екатерина Усик поддерживала мужа в реванше: смотрите видео

После боя Екатерина поднялась в ринг, чтобы одной из первых поздравить мужа с яркой победой.

Александр в свою очередь мило поблагодарил жену за поддержку через свои социальные сети.

Ты – моя опора, и мое все!

– подписал фото Усик.

Напомним, что в сентябре текущего года Александр и Екатерина отпразднуют 16-ю годовщину счастливого брака, в котором воспитывают четверых детей.