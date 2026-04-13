Промоутер Джошуа Едді Хірн заявив, що перемовини щодо можливого поєдинку між Джошуа та Ф'юрі все ще тривають. Втім, попри активні обговорення, сторони поки що не досягли остаточної угоди, інформує Seconds Out.

Чи відбудеться бій між Джошуа та Ф'юрі?

За словами Хірна, наразі контракт ще не підписаний, однак він висловив впевненість, що поєдинок усе ж відбудеться.

Ми ведемо переговори. Бій ще не затверджений, але я абсолютно впевнений, що він відбудеться,

– зазначив промоутер.

Він наголосив, що Джошуа не належить до тих бійців, які роблять гучні заяви без підтверджених домовленостей. Водночас промоутер висловив упевненість у шансах свого підопічного.

Коли бій буде підтверджений, Ей Джей розбереться з Тайсоном. Він його поб'є. Він завжди був здатен його перемогти, а зараз – особливо,

– сказав Хірн.

Також обговорюється ймовірне місце проведення поєдинку. За інформацією, що пролунала під час трансляції на Netflix, бій можуть організувати на стадіоні "Вемблі". Проте Хірн наголосив, що спершу необхідно узгодити всі деталі контракту.

