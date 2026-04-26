Колишній чемпіон світу з боксу володіє нерухомістю у кількох країнах. 24 Канал розповість, де зараз мешкає Кличко-молодший.

Де проживає Володимир Кличко?

Він найбільше часу проводить між Україною та Німеччиною.

До війни він мешкав у Німеччині та США, де займався бізнесом та громадською діяльністю. Після початку повномасштабної війни повернувся до України, аби підтримати країну. Боксер проживає у чотириповерховому будинку в центрі Києва. При цьому Кличко продовжує благодійні ініціативи та бере участь у проєктах, спрямованих на допомогу постраждалим і розвиток України.

Боксер часто переміщується між Києвом і Мюнхеном, підтримуючи ділові контакти та співпрацюючи з європейськими компаніями, особливо у сферах спорту та освіти.

Під час кар'єри він разом із братом Віталієм здебільшого мешкав у Німеччині, зокрема в Гамбурзі, де й досі відвідує світські заходи.

Окрім України, Німеччини та США, Кличко володіє нерухомістю в Іспанії. Під час шлюбу з Гейден Панеттьєрі він придбав будинок у Маямі для родини, а також віллу на іспанському острові Ібіца, яку використовує для відпочинку.

Що відомо про особисте життя Кличка-молодшого?

Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі познайомилися наприкінці 2010 року на книжковій вечірці у колі спільних друзів. Вперше їх помітили разом на концерті Леді Гаги, а офіційно про їхні стосунки стало відомо після музичного фестивалю в Гамбурзі.

Пара вперше оголосила про розставання у 2011 році, але у 2013-му відновила стосунки та повідомила про заручини.

Через вагітність Гайден весілля довелося перенести, і 9 грудня 2014 року у них народилася донька Кая-Євдокія. У 2018 році пара остаточно розлучилася. Проблеми акторки з алкоголем та наркотиками призвели до того, що Володимир забрав доньку до Києва, де її допомагала виховувати бабуся.

Попри численні стосунки, Кличко має дитину лише з Панеттьєрі і наразі залишається холостяком.