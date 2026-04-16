Серця деяких українських боксерів наразі вільні. Тож, 24 Канал згадує головних холостяків українського боксерського світу.

Відколи Віталій Кличко холостякує?

Найголовнішим холостяком українського боксу та всього міста Києва є його міський голова Віталій Кличко. Він прожив 25 років у шлюбі зі співачкою та моделю Наталею Єгоровою. Вони виховали 3 дітей. Однак у 2022 році розлучились.

Які побачення? У мене прийом громадян від ранку до вечора! Ось це мої побачення, де до мене звертаються з проханнями вирішити питання людей. Ось такі побачення у мене,

– зазначав про своє особисте життя колишній боксер.

Тож, від когось із жінок серце Віталія Кличка вільне. Утім наразі воно зайняте містом і країною. Кличко-старший зауважує, що зараз потрібно долати всі виклики війни, а вже всім іншим займатись після її завершення.

У якому статусі зараз перебуває Володимир Кличко?

Володимир Кличко у своєму житті мав багато жінок. Він двічі був одружений, а ще йому приписували романи з різними моделями та боксерками. Головною жінкою в житті Володимира була американська акторка Гейден Панеттьєрі.

Вони одружились у 2013 році, мають доньку. Утім пологи морально надломили жінку, через що вона захопилась алкоголем і наркотиками. Це зламало шлюб пари. Кличко забрав доньку собі, виховував її разом зі своєю мамою, й втретє в житті не одружувався.

Хто ще з українських боксерів має вільне серце?

У вересні 2025 року розпалась зіркова пара спорстменів – боксера Владислава Сіренка, який виступає в надважкій вазі, та легкоатлетки Вікторії Ткачук. Пара була в стосунках 3,5 роки, хоча публічно про них стало відомо лише у 2023 році.

Розрив став несподіванкою для фанатів обох спортсменів. Про нові стосунки Владислав Сіренко не повідомляв, тож можна зробити висновок, що за півроку після розриву з Вікторією Ткачук, його серце досі вільне.

