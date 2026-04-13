Згідно з даними порталу BoxRec, Володимир Кличко здобув 64 перемоги, що найбільше з-поміж українських боксерів-професіоналів. Кар'єра легендарного чемпіона тривала з 1996 до 2017 року.

Які боксери з України мають найбільше перемог?

Протягом цього періоду українцю вдалося об'єднати титули IBF, WBO та WBA у надважкій вазі. Сумарно боксер утримував чемпіонські пояси протягом 12 років (4 382 дні).

Ба більше, Кличко-молодший здобув 25 перемог у титульних боях і переміг 23 суперників у поєдинках за чемпіонський титул, що є найвищими досягненнями в історії надважкого дивізіону.

Зверніть увагу. У пасиві Кличка 5 поразок на професійному рингу. Олімпійський чемпіон 1996 року завершив кар'єру у 2017 році після фіаско в поєдинку з Ентоні Джошуа.

Друге місце за кількістю перемог на професійному рингу посідає старший брат Володимира Кличка – Віталій. "Вічний чемпіон WBC" здобув 45 перемог і зазнав тільки двох поразок. Частка дострокових звитяг Кличка-старшого сягає понад 91%.

Колишній тренер збірної України Леонід Лоївський у 2024 році в коментарі "Спорт-Експрес" заявляв, що брати Клички є найкращими українськими боксерами.

Перше (місце – 24 Канал) – обидва брати Клички, я тоді ще був робочим тренером у збірній з 1993 року. Далі – Усик і Ломаченко. Якщо говорити за боксерським розумом, то поставив би в лідери Ломаченка,

– сказав Лоївський.

Боксери з України, які здобули найбільше перемог

Володимир Кличко – 64 перемоги; Віталій Кличко – 45 перемог; Олександр Гуров – 41 перемога; Андрій Кудрявцев та Андрій Синєпупов – по 39 перемог; Віктор Фесечко – 38 перемог; Сергій Дзиндзирук, Максим Бурсак та В'ячеслав Сенченко – по 37 перемог.

Це цікаво. Об'єднаний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик здобув на професійному рингу 24 перемоги та не зазнав жодної поразки. У відповідному рейтингу його випередив 41 земляк. За даними ESPN, на рахунку бійця 15 перемог нокаутом.

