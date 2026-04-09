Напередодні бою відбудеться перша спільна пресконференція за участю Усика та Верховена. Про це повідомляє luckypunchnet.

Дивіться також Перед боєм із Верховеном: Джошуа повідомив, як проходять його спільні тренування з Усиком

Коли відбудеться пресконференція Усика та Верховена?

Офіційний медіа-захід пройде у вівторок, 14 квітня, у Лондоні.

Зустріч із журналістами розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Що відомо про бій Усика проти Верховена?

  • Бій чемпіона світу в надважкій вазі проти Верховена відбудеться 23 травня 2026 року. Місцем поєдинку стане унікальний відкритий майданчик біля пірамід Гізи в Єгипті.

  • Подія отримала назву Glory in Giza та буде доступна для перегляду по всьому світу.

  • На кону стоїть титул чемпіона світу за версією WBC, який наразі належить Усикові. Раніше він відновив абсолютний статус, нокаутувавши Даніеля Дюбуа у 2025 році.

  • Як пише boxinginsider, для Верховена цей поєдинок фактично стане дебютом у професійному боксерському ринзі високого рівня – до цього він мав лише один поєдинок у 2014 році. Сам боксер заявляє, що прагне "шокувати світ" і налаштований на сенсаційний результат.