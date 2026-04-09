Накануне боя состоится первая совместная пресс-конференция с участием Усика и Верховена. Об этом сообщает luckypunchnet.

Когда состоится пресс-конференция Усика и Верховена?

Официальное медиа-мероприятие пройдет во вторник, 14 апреля, в Лондоне.

Встреча с журналистами начнется в 19:00 по киевскому времени.

Что известно о бое Усика против Верховена?

  • Бой чемпиона мира в супертяжелом весе против Верховена состоится 23 мая 2026 года. Местом поединка станет уникальная открытая площадка возле пирамид Гизы в Египте.

  • Событие получило название Glory in Giza и будет доступно для просмотра по всему миру.

  • На кону стоит титул чемпиона мира по версии WBC, который сейчас принадлежит Усику. Ранее он восстановил абсолютный статус, нокаутировав Даниэля Дюбуа в 2025 году.

  • Как пишет boxinginsider, для Верховена этот поединок фактически станет дебютом в профессиональном боксерском ринге высокого уровня – до этого он имел лишь один поединок в 2014 году. Сам боксер заявляет, что стремится "шокировать мир" и настроен на сенсационный результат.