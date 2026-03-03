Такое мнение он высказал на своем ютуб-канале. А также он шутливо предположил, кто станет для Усика следующим соперником и где пройдет тот бой.

Как Бриедис воспринял бой Усика против Верховена?

Бриедис отметил, что бой Усика против Верховена – это неожиданный поворот. Он назвал обоих спортсменов великими чемпионами – Усика в боксе, Верховена в кикбоксинге. К тому же латвийский бывший боксер одобрительно отозвался и о месте проведения поединка.

И еще в таком месте – это в Египте, возле пирамид. В принципе, следующий шаг – это, я не знаю, Усик с динозавром в космосе где-то там на спутнике,

– заметил бывший спортсмен.

Он продолжил, что очень круто то, что все так нестандартно придумано. По мнению Бриедиса, ажиотаж будет всемирным. Сам латвиец назвал Верховена одним из топ-3 спортсменов, которым мог бы противостоять Усик. По его словам, лучше могли быть только Джошуа и Фьюри.

Что еще говорили о бое Усика против Верховена?

Экс-чемпион Тони Белью на своей странице в соцсети Х сделал прогноз на бой Усика против Верховена. Бывший боксер уверен, что нидерландец выложится на полную, и это определенно сделает поединок интересным.

Впрочем Белью прогнозирует легкую победу для украинца. Он считает, что поединок продлится не более, чем 7 минут. То есть, Усик победит нокаутом уже во 2 или 3 раунде. По его словам, Верховен хоть и опытный спортсмен, он не имеет боксерского опыта.

Бой Усика против Верховена: коротко