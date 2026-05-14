На ютуб-канале DAZN Boxing Верховен рассказал о своем шаге в профессиональный бокс. Он отметил, что это станет самым большим вызовом его спортивного пути.
Как Верховен готовится к бою с Усиком?
Спортсмен отметил, что адаптация к боксу не стала для него проблемой, ведь он много лет оттачивал ударную технику рук вместе с командой Тайсона Фьюри.
Я занимаюсь кикбоксингом с шести лет. Но над боксом в рамках кикбоксинга работал с командой Фьюри еще с 2010 или 2011 года. Я спарринговал со всеми: с Кабаэлом, с Диллианом Уайтом, с Хьюи Фьюри, с Тайсоном Фьюри,
– рассказал Верховен.
По словам нидерландца, главная разница между кикбоксингом и боксом заключается в подходе к подготовке.
Раньше меня тренировали боксировать для кикбоксинга, теперь – именно для бокса,
– сказал он.
Верховен также дал понять, что не рассматривает свой дебют в боксе как краткосрочный эксперимент. По его словам, карьера в кикбоксинге для него фактически завершена.
Для меня кикбоксинг – это уже закрытая глава. Сейчас впереди только эта задача. Я не заглядываю дальше боя с Усиком. Для меня это самый большой вызов в жизни,
– заявил нидерландец.
Спортсмен добавил, что его мотивирует статус андердога.
Когда люди не ожидают твоей победы – я это обожаю. Вам не обязательно давать мне шанс. Я сам даю себе этот шанс,
– подытожил спортсмен.
Что говорят эксперты относительно боя Усика против Верховена?
Мир бокса неоднозначно оценивает шансы кикбоксера в поединке против действующего чемпиона:
Энди Руис-младший (экс-чемпион мира для DAZN): Считает победу украинца очевидной из-за его колоссального опыта, невероятной скорости и уникального движения. Однако предостерег Усика быть осторожным с габаритами и мощью нидерландца.
Джаррелл Миллер (американский супертяжеловес на Matchroom Boxing): Признал Усика "железобетонным" фаворитом по логике и статистике. Однако из-за дружеских отношений с Рико спрогнозировал сенсацию: "Я все равно ставлю на победу своего парня Рико".