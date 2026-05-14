На ютуб-каналі DAZN Boxing Верховен розповів про свій крок у професійний бокс. Він зазначив, що це стане найбільшим викликом його спортивного шляху.
Як Верховен готується до бою з Усиком?
Спортсмен наголосив, що адаптація до боксу не стала для нього проблемою, адже він багато років відточував ударну техніку рук разом із командою Тайсона Ф'юрі.
Я займаюся кікбоксингом з шести років. Але над боксом у межах кікбоксингу працював із командою Ф'юрі ще з 2010 чи 2011 року. Я спарингував з усіма: з Кабаєлом, з Ділліаном Вайтом, з Г'юї Ф'юрі, з Тайсоном Ф'юрі,
– розповів Верховен.
За словами нідерландця, головна різниця між кікбоксингом і боксом полягає у підході до підготовки.
Раніше мене тренували боксувати для кікбоксингу, тепер – саме для боксу,
– сказав він.
Верховен також дав зрозуміти, що не розглядає свій дебют у боксі як короткостроковий експеримент. За його словами, кар'єра у кікбоксингу для нього фактично завершена.
Для мене кікбоксинг – це вже закрита глава. Зараз попереду тільки це завдання. Я не заглядаю далі бою з Усиком. Для мене це найбільший виклик у житті,
– заявив нідерландець.
Спортсмен додав, що його мотивує статус андердога.
Коли люди не очікують твоєї перемоги – я це обожнюю. Вам не обов'язково давати мені шанс. Я сам даю собі цей шанс,
– підсумував спортсмен.
Що кажуть експерти стосовно бою Усика проти Верховена?
Світ боксу неоднозначно оцінює шанси кікбоксера у поєдинку проти чинного чемпіона:
Енді Руїс-молодший (ексчемпіон світу для DAZN): Вважає перемогу українця очевидною через його колосальний досвід, неймовірну швидкість та унікальний рух. Проте застеріг Усика бути обережним з габаритами та міццю нідерландця.
Джаррелл Міллер (американський супертяж на Matchroom Boxing): Визнав Усика "залізобетонним" фаворитом за логікою та статистикою. Проте через дружні стосунки з Ріко спрогнозував сенсацію: "Я все одно ставлю на перемогу свого хлопця Ріко".