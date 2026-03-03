Таку думку він висловив на своєму ютуб-каналі. А також він жартівливо припустив, хто стане для Усика наступним суперником і де пройде той бій.

Як Брієдіс сприйняв бій Усика проти Верховена?

Брієдіс зазначив, що бій Усика проти Верховена – це несподіваний поворот. Він назвав обох спортсменів великими чемпіонами – Усика в боксі, Верховена в кікбоксингу. До того ж латвійський колишній боксер схвально відгукнувся й про місце проведення поєдинку.

І ще в такому місці – це в Єгипті, біля пірамід. В принципі, наступний крок – це, я не знаю, Усик із динозавром в космосі десь там на супутнику,

– зауважив колишній спортсмен.

Він продовжив, що дуже круто те, що все так нестандартно вигадано. На думку Брієдіса, ажіотаж буде всесвітнім. Сам латвієць назвав Верховена одним із топ-3 спортсменів, яким міг би протистояти Усик. За його словами, краще могли бути тільки Джошуа та Ф'юрі.

Що ще говорили про бій Усика проти Верховена?

Ексчемпіон Тоні Белью на своїй сторінці в соцмережі Х зробив прогноз на бій Усика проти Верховена. Колишній боксер впевнений, що нідерландець викладеться на повну, й це безперечно зробить поєдинок цікавим.

Утім Белью прогнозує легку перемогу для українця. Він вважає, що поєдинок триватиме не більше, ніж 7 хвилин. Тобто, Усик переможе нокаутом уже в 2 чи 3 раунді. За його словами, Верховен хоч і досвідчений спортсмен, він не має боксерського досвіду.

