Комментарий украинского боксера о следующем сопернике на своей странице в соцсети Х опубликовал Турки Алалших. Поединок состоится в Гизе.

Как Усик охарактеризовал Верховена?

Усик отметил, что искренне уважает людей, которые достигают вершин в спорте. Рико – один из таких. Он большой атлет и мощный чемпион. По словам Усика, быть чемпионом – это не только о поясах. Это годы тяжелого труда, дисциплины и веры.

Я уважаю его путь - он настоящий король кикбоксинга. Но это бокс - другая игра, со своими правилами и своими королями. Я готов и с нетерпением жду встречи с ним в ринге,

– отметил украинец.

Он добавил, что этот поединок будет уникальным опытом для обоих спортсменов. Усик заверил, что фанаты также в восторге. Приближается большая ночь.

Что известно о бое Усика и Верховена?

Александр Усик вернется на ринге после победы над Даниэлем Дюбуа в июле 2025 года 23 мая 2026 года. Соперником украинца стал нидерландец кикбоксер Рико Верховен. Поединок пройдет на арене в Гизе в Египте.

На кону поединка будут стоять боксерские титулы чемпиона по версии WBC, WBA и IBF, которыми владеет Усик. Верховен имеет рекорд в кикбоксинге 66-10. Однако в своей карьере он также имел один боксерский поединок и один бой в ММА.

