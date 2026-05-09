До бою Верховен готується разом із Пітером Ф'юрі, дядьком Тайсона Ф'юрі. У своєму інтерв'ю для ютуб-каналу iFL TV Пітер Ф'юрі поділився очікуваннями щодо поєдинку.

Дивіться також "Це плювок у бокс": в Україні розкритикували Усика

Що сказав Пітер Ф'юрі про бій Усика проти Верховена?

Він підкреслив, що Ріко заходить у професійний бокс відразу на найвищий рівень.

Це як упасти з корми круїзного лайнера десь в Антарктиці. Складнішого виклику й не вигадаєш. Але саме це його мотивує,

– додав Ф'юрі.

Тренер зауважив, що Ріко дуже талановитий, і хоч цього може бути недостатньо для перемоги над Усиком, шанс є.

Бій буде значно складніший, ніж багато хто думає,

– наголосив він.

Ф'юрі також відзначив, що фізична сила Верховена значна, але у боксі важливе правильне її застосування.

Він над цим працює і прогресує. Чи цього вистачить – побачимо в день бою,

– сказав тренер.

Про стиль свого підопічного Ф'юрі зазначив: "Ні з ким його не порівняти. У нього немає чужого стилю – у нього свій власний. Стиль Ріко Верховена".

Він додав, що Верховен впевнений у собі і добре розуміє рівень суперника.

Ріко – це Усик у кікбоксингу. Вони схожі ментально, обидва сильні спортсмени й хороші люди,

– підкреслив Ф'юрі.

Тренер також сказав, що складні виклики мотивують Верховена найбільше.

Чим більше кажуть, що це неможливо – тим більше він хоче це зробити,

– заявив він.

Що відомо про бій Усик – Верховен?

Очікується, що головний бій розпочнеться приблизно о 21:45 за київським часом у місті Гіза, Єгипет. Ринг буде розташований просто неба на фоні знаменитих пірамід.

Поєдинок відбудеться за правилами професійного боксу. Усик здійснить добровільний захист свого поясу WBC у надважкій вазі. До цієї події WBC спеціально представила пам'ятний пояс "Король Нілу" з унікальним давньоєгипетським дизайном, повідомляє The Ring.

Хто такі Усик та Верховен?

Нідерландський боєць, відомий як "Король кікбоксингу", понад 11 років утримував титул чемпіона у важкій вазі організації Glory. У професійному боксі він провів лише один поєдинок у 2014 році, здобувши перемогу нокаутом. Верховен має вражаючий рекорд – 66 перемог (21 з них нокаутом) та 10 поразок. Востаннє він програв ще у 2015 році, після чого здобув 22 перемоги поспіль.

Для Усика цей поєдинок стане першим виходом у ринг після тріумфу над Даніелем Дюбуа в липні 2025 року, коли він вдруге став абсолютним чемпіоном, а згодом відмовився від поясу WBO. Усик також є олімпійським чемпіоном Лондона-2012 і має бездоганний професійний рекорд – 24 перемоги у 24 боях, 15 з яких нокаутом.