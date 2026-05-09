К бою Верховен готовится вместе с Питером Фьюри, дядей Тайсона Фьюри. В своем интервью для ютуб-канала iFL TV Питер Фьюри поделился ожиданиями относительно поединка.

Что сказал Питер Фьюри о бое Усика против Верховена?

Он подчеркнул, что Рико заходит в профессиональный бокс сразу на самый высокий уровень.

Это как упасть с кормы круизного лайнера где-то в Антарктике. Более сложного вызова и не придумаешь. Но именно это его мотивирует,

– добавил Фьюри.

Тренер отметил, что Рико очень талантливый, и хотя этого может быть недостаточно для победы над Усиком, шанс есть.

Бой будет значительно сложнее, чем многие думают,

– подчеркнул он.

Фьюри также отметил, что физическая сила Верховена значительная, но в боксе важно правильное ее применение.

Он над этим работает и прогрессирует. Хватит ли этого хватит – увидим в день боя,

– сказал тренер.

О стиле своего подопечного Фьюри отметил: "Ни с кем его не сравнить. У него нет чужого стиля – у него свой собственный. Стиль Рико Верховена".

Он добавил, что Верховен уверен в себе и хорошо понимает уровень соперника.

Рико – это Усик в кикбоксинге. Они похожи ментально, оба сильные спортсмены и хорошие люди,

– подчеркнул Фьюри.

Тренер также сказал, что сложные вызовы мотивируют Верховена больше всего.

Чем больше говорят, что это невозможно – тем больше он хочет это сделать,

– заявил он.

Что известно о бое Усик – Верховен?

Ожидается, что главный бой начнется примерно в 21:45 по киевскому времени в городе Гиза, Египет. Ринг будет расположен под открытым небом на фоне знаменитых пирамид.

Поединок состоится по правилам профессионального бокса. Усик осуществит добровольную защиту своего пояса WBC в супертяжелом весе. К этому событию WBC специально представила памятный пояс "Король Нила" с уникальным древнеегипетским дизайном, сообщает The Ring.

Кто такие Усик и Верховен?

Нидерландский боец, известный как "Король кикбоксинга", более 11 лет удерживал титул чемпиона в тяжелом весе организации Glory. В профессиональном боксе он провел лишь один поединок в 2014 году, одержав победу нокаутом. Верховен имеет впечатляющий рекорд – 66 побед (21 из них нокаутом) и 10 поражений. Последний раз он проиграл еще в 2015 году, после чего одержал 22 победы подряд.

Для Усика этот поединок станет первым выходом в ринг после триумфа над Даниэлем Дюбуа в июле 2025 года, когда он во второй раз стал абсолютным чемпионом, а затем отказался от пояса WBO. Усик также является олимпийским чемпионом Лондона-2012 и имеет безупречный профессиональный рекорд – 24 победы в 24 боях, 15 из которых нокаутом.