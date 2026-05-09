Украинский тренер считает неправильным то, что Усик поставил на кон поединка свой титул чемпиона по версии WBC. Об этом сообщает Sport.ua.

Почему Сенченко критикует бой Усик – Верховен?

По мнению Сенченко, неправильно, что кикбоксер Верховен получил шанс драться за чемпионский пояс, когда его даже нет в боксерских рейтингах. Он напомнил, что немецкий боксер Агит Кабаел ожидает шанс подраться с чемпионом.

Тренер подчеркнул, что поединки, как Усик – Верховен, могут происходить как шоу, а не за титулы. Специалист считает, что такие бои портят бокс.

Но ставить на кон поединка полноценный титул чемпиона мира WBC – это плевок в бокс и в боксеров, которые ждут,

– заявил бывший чемпион.

Также Сенченко добавил, что Усик фаворит предстоящего противостояния, ведь Верховен представитель другого вида спорта. Он прогнозирует, что Рико может продержаться все 12 раундов.

Что известно о бое Усик – Верховен?

Идея провести встречу Усика и Верховена возникла у известного инвестора из Саудовской Аравии Турки Аль-Шейха. В 2024 году он уже организовывал противостояние украинца с Тайсоном Фьюри.

После того, как встречу Усика и Верховена объявили официально, Мировой боксерский совет информировал, что на кону поединка будет пояс с пирамидами вместо чемпионского. И в конце концов WBC таки подтвердила, что Усик и Верховен будут сражаться за полноценный титул чемпиона.

Напомним! Пояс WBC 39-летний Усик получил в мае 2024 года, когда победил Фьюри. После этого он дважды успешно защитил титул в реваншах с Фьюри и Даниэлем Дюбуа.

В субботу, 9 мая, президент WBC Маурисио Сулейман показал специальный пояс, который вручат победителю боя возле пирамид Гизы. Памятный пояс называется "Король Нила".

Почему бой Усика и Верховены критикуют?

Когда стало известно, что на кону встречи таки будет титул WBC, ряд боксеров, тренеров и экспертов критиковали решение Всемирного боксерского совета, а также самого Усика.

Британский боксер Дэвид Аллен в комментарии ютуб-каналу David White Rhino Allen отметил несправедливость такого решения. Он отметил, что Верховен пришел в бокс из другого вида спорта и сразу будет драться за титул чемпиона мира. По словам британца, этот шанс нужно заслужить.

Это интересно! Если Верховен сможет победить Усика, то установит абсолютный рекорд в боксе. До сих пор ни один спортсмен не становился чемпионом мира во втором бою на профи-ринге. Сейчас рекорд делят Сенсак Муангсурин и Василий Ломаченко, которые стали чемпионами в третьем поединке.

Кроме критиков, есть эксперты, которые стали на защиту противостояния. Известный журналист Майк Коппинджер напомнил, что ряд кикбоксеров имели успешные карьеры в боксе, в том числе и Виталий Кличко. Но его высказывания быстро опроверг журналист Фернандо Сабатини.

Он напомнил своему коллеге, что кикбоксеры, которые в свое время переходили в бокс, годами боролись за право встретиться с чемпионом мира.

Что Усик и Верховен говорят о бое?