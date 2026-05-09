Український тренер вважає неправильним те, що Усик поставив на кін поєдинку свій титул чемпіона за версією WBC. Про це повідомляє Sport.ua.

Чому Сенченко критикує бій Усик – Верховен?

На думку Сенченка, неправильно, що кікбоксер Верховен отримав шанс битися за чемпіонський пояс, коли його навіть немає у боксерських рейтингах. Він нагадав, що німецький боксер Агіт Кабаєл очікує на шанс побитися з чемпіоном.

Тренер підкреслив, що поєдинки, як-от Усик – Верховен, можуть відбуватися як шоу, а не за титули. Фахівець вважає, що такі бої псують бокс.

Але ставити на кін поєдинку повноцінний титул чемпіона світу WBC – це плювок у бокс та у боксерів, які чекають,

– заявив колишній чемпіон.

Також Сенченко додав, що Усик фаворит майбутнього протистояння, адже Верховен представник іншого виду спорту. Він прогнозує, що Ріко може протриматися усі 12 раундів.

Що відомо про бій Усик – Верховен?

Ідея провести зустріч Усика та Верховена виникла у відомого інвестора із Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейха. У 2024 році він вже організовував протистояння українця з Тайсоном Ф'юрі.

Після того, як зустріч Усика й Верховена оголосили офіційно, Світова боксерська рада інформувала, що на кону поєдинку буде пояс з пірамідами замість чемпіонського. Та зрештою WBC таки підтвердила, що Усик і Верховен битимуться за повноцінний титул чемпіона.

Нагадаємо! Пояс WBC 39-річний Усик здобув у травні 2024 року, коли переміг Ф'юрі. Після цього він двічі успішно захистив титул у реваншах з Ф'юрі й Даніелем Дюбуа.

У суботу, 9 травня, президент WBC Маурісіо Сулейман показав спеціальний пояс, який вручать переможцю бою біля пірамід Гізи. Пам'ятний пояс називається "Король Нілу".

Чому бій Усика та Верховени критикують?

Коли стало відомо, що на кону зустрічі таки буде титул WBC, низка боксерів, тренерів та експертів критикували рішення Світової боксерської ради, а також самого Усика.

Британський боксер Девід Аллен у коментарі ютуб-каналу David White Rhino Allen наголосив на несправедливості такого рішення. Він зазначив, що Верховен прийшов у бокс з іншого виду спорту й відразу битиметься за титул чемпіона світу. За словами британця, цей шанс потрібно заслужити.

Це цікаво! Якщо Верховен зможе перемогти Усика, то встановить абсолютний рекорд у боксі. Досі жоден спортсмен не ставав чемпіоном світу у другому бою на профі-рингу. Наразі рекорд ділять Сенсак Муангсурін і Василь Ломаченко, які стали чемпіонами у третьому поєдинку.

Окрім критиків, є експерти, які стали на захист протистояння. Відомий журналіст Майк Коппінджер нагадав, що низка кікбоксерів мали успішні кар'єри в боксі, зокрема й Віталій Кличко. Та його висловлювання швидко спростував журналіст Фернандо Сабатіні.

Він нагадав своєму колезі, що кікбоксери, які свого часу переходили в бокс, роками виборювали право зустрітися з чемпіоном світу.

Що Усик і Верховен кажуть про бій?