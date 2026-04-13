Согласно данным портала BoxRec, Владимир Кличко одержал 64 победы, что больше всего среди украинских боксеров-профессионалов. Карьера легендарного чемпиона продолжалась с 1996 по 2017 год.
Смотрите также Хирн подтвердил переговоры по бою Джошуа – Фьюри: поединок могут провести на "Уэмбли" осенью
Какие боксеры из Украины имеют больше всего побед?
В течение этого периода украинцу удалось объединить титулы IBF, WBO и WBA в супертяжелом весе. Суммарно боксер удерживал чемпионские пояса в течение 12 лет (4 382 дня).
Более того, Кличко-младший одержал 25 побед в титульных боях и победил 23 соперников в поединках за чемпионский титул, что является наивысшими достижениями в истории супертяжелого дивизиона.
Обратите внимание. В пассиве Кличко 5 поражений на профессиональном ринге. Олимпийский чемпион 1996 года завершил карьеру в 2017 году после фиаско в поединке с Энтони Джошуа.
Второе место по количеству побед на профессиональном ринге занимает старший брат Владимира Кличко – Виталий. "Вечный чемпион WBC" одержал 45 побед и потерпел только два поражения. Доля досрочных побед Кличко-старшего достигает более 91%.
Бывший тренер сборной Украины Леонид Лоевский в 2024 году в комментарии "Спорт-Экспресс" заявлял, что братья Кличко являются лучшими украинскими боксерами.
Первое (место – 24 Канал) – оба братья Кличко, я тогда еще был рабочим тренером в сборной с 1993 года. Далее – Усик и Ломаченко. Если говорить по боксерскому уму, то поставил бы в лидеры Ломаченко,
– сказал Лоивский.
Боксеры из Украины, которые одержали больше всего побед
- Владимир Кличко – 64 победы;
- Виталий Кличко – 45 побед;
- Александр Гуров – 41 победа;
- Андрей Кудрявцев и Андрей Синепупов – по 39 побед;
- Виктор Фесечко – 38 побед;
- Сергей Дзиндзирук, Максим Бурсак и Вячеслав Сенченко – по 37 побед.
Это интересно. Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик одержал на профессиональном ринге 24 победы и не потерпел ни одного поражения. В соответствующем рейтинге его опередил 41 земляк. По данным ESPN, на счету бойца 15 побед нокаутом.
Что дальше для Усика?
39-летний Усик 23 мая вернется на ринг, чтобы провести так называемый "кроссовер-бой" против кикбоксера Рико Верховена. На кону поединка будет титул чемпиона мира по версии WBC, который удерживает украинец.
Во вторник, 14 апреля, Усик и Верховен впервые встретятся в рамках пресс-конференции, которая состоится в Лондоне. Встреча с журналистами начнется в 19:00 по киевскому времени.
Добавим, что местом поединка станет уникальная открытая площадка возле пирамид Гизы в Египте.