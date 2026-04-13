Согласно данным портала BoxRec, Владимир Кличко одержал 64 победы, что больше всего среди украинских боксеров-профессионалов. Карьера легендарного чемпиона продолжалась с 1996 по 2017 год.

Какие боксеры из Украины имеют больше всего побед?

В течение этого периода украинцу удалось объединить титулы IBF, WBO и WBA в супертяжелом весе. Суммарно боксер удерживал чемпионские пояса в течение 12 лет (4 382 дня).

Более того, Кличко-младший одержал 25 побед в титульных боях и победил 23 соперников в поединках за чемпионский титул, что является наивысшими достижениями в истории супертяжелого дивизиона.

Обратите внимание. В пассиве Кличко 5 поражений на профессиональном ринге. Олимпийский чемпион 1996 года завершил карьеру в 2017 году после фиаско в поединке с Энтони Джошуа.

Второе место по количеству побед на профессиональном ринге занимает старший брат Владимира Кличко – Виталий. "Вечный чемпион WBC" одержал 45 побед и потерпел только два поражения. Доля досрочных побед Кличко-старшего достигает более 91%.

Бывший тренер сборной Украины Леонид Лоевский в 2024 году в комментарии "Спорт-Экспресс" заявлял, что братья Кличко являются лучшими украинскими боксерами.

Первое (место – 24 Канал) – оба братья Кличко, я тогда еще был рабочим тренером в сборной с 1993 года. Далее – Усик и Ломаченко. Если говорить по боксерскому уму, то поставил бы в лидеры Ломаченко,

– сказал Лоивский.

Боксеры из Украины, которые одержали больше всего побед

Владимир Кличко – 64 победы; Виталий Кличко – 45 побед; Александр Гуров – 41 победа; Андрей Кудрявцев и Андрей Синепупов – по 39 побед; Виктор Фесечко – 38 побед; Сергей Дзиндзирук, Максим Бурсак и Вячеслав Сенченко – по 37 побед.

Это интересно. Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик одержал на профессиональном ринге 24 победы и не потерпел ни одного поражения. В соответствующем рейтинге его опередил 41 земляк. По данным ESPN, на счету бойца 15 побед нокаутом.

