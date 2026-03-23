Беленюк поделился деталями встречи с Джошуа в своих соцсетях. В частности, в разговоре борец рассказал как вместе с мамой смотрел бой британца против Владимира Кличко в 2017 году. Тогда Джошуа одержал победу техническим нокаутом.

Что Джошуа подарил маме Беленюка?

Беленюк отметил, что вместе с мамой болели за Кличко, и несмотря на поражение он считает, что это был лучший бой для обоих боксеров.

После победы британца мама сказала: "Жаль Владимира, но этот великан такой коренастый и красивый, буду за ним следить, он красавчик",

– написал борец.

Нардеп рассказал эту историю Джошуа, после чего британец подписал для мамы Беленюка боксерскую перчатку и попросил передать ей привет.

Беленюк добавил, что Джошуа интересуется борьбой и попросил показать несколько борцовских движений.

