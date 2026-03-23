Беленюк поделился деталями встречи с Джошуа в своих соцсетях. В частности, в разговоре борец рассказал как вместе с мамой смотрел бой британца против Владимира Кличко в 2017 году. Тогда Джошуа одержал победу техническим нокаутом.
Что Джошуа подарил маме Беленюка?
Беленюк отметил, что вместе с мамой болели за Кличко, и несмотря на поражение он считает, что это был лучший бой для обоих боксеров.
После победы британца мама сказала: "Жаль Владимира, но этот великан такой коренастый и красивый, буду за ним следить, он красавчик",
– написал борец.
Нардеп рассказал эту историю Джошуа, после чего британец подписал для мамы Беленюка боксерскую перчатку и попросил передать ей привет.
Беленюк добавил, что Джошуа интересуется борьбой и попросил показать несколько борцовских движений.
Что известно о визите Джошуа в Украину?
Егор Голуб, тренер британского боксера, еще в феврале рассказывал о планах Джошуа посетить Украину. В пятницу, 21 марта, экс-чемпион мира вместе с Александром Усиком приехал в Украину.
Сперва спортсмены побывали во Львове, после чего отправились в Киев. Там украинский чемпион провел экскурсию для Джошуа, в частности к Мемориалу героев.
Впоследствии спортсмены посетили вечер бокса под Киевом, которое организовал Усик. Главными событиями шоу были поединки украинских боксеров Даниэля Лапина и олимпийского чемпиона Александра Хижняка, который дебютировал в профессионалах. Оба спортсмена выиграли свои бои.
Что касается Джошуа, то "ПравдаТУТ Львів" распространила заявление боксера, в которой боксер пообещал, что вернется в Украину.