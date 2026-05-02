Эдди Хирн, промоутер Джошуа, в комментарии iFL TV сказал, что выбор соперника для Джошуа был коллективным решением. Участие в этом принимала и команда Александра Усика, с которым тренируется "Эй-Джей".

Что Хирн сказал о следующем бое Джошуа?

Промоутер отметил, что при принятии решения приняли во внимание то, что Джошуа имел травму, а также в декабре 2025 года попал в смертельную аварию в Нигерии, в которой потерял двух друзей.

Это было своего рода коллективное решение меня, команды Усика и Турки Аль аш-Шейха. Никто на самом деле не хотел, чтобы он дрался в бою 50/50 по многим причинам. Во-первых, потому что он возвращается после травмы и аварии. Во-вторых, я не думаю, что Турки действительно хотел, чтобы он участвовал в таком бою, учитывая то, что поставлено на карту в бою с Тайсоном Фьюри,

– сказал Хирн.

Промоутер также высказался об уровне Пренги, отметив, что албанец неплохой боец, но все же не элитный боксер. Хирн сказал, что если Джошуа не сможет пройти Пренгу, то встреча с Тайсоном Фьюри тем более не увенчается успехом.

"Главная цель – выйти, победить Пренгу и получить импульс, чтобы вернуться в лагерь и победить Тайсона Фьюри", – заявил Хирн.

Что известно о возвращении Джошуа?