Едді Гірн, промоутер Джошуа, у коментарі iFL TV сказав, що вибір суперника для Джошуа було колективним рішенням. Участь у цьому брала й команда Олександра Усика, з яким тренується "Ей-Джей".

Дивіться також Не Джошуа: Тайсон Ф'юрі вирішив провести інший бій

Що Гірн сказав про наступний бій Джошуа?

Промоутер зазначив, що під час ухвалення рішення взяли до уваги те, що Джошуа мав травму, а також у грудні 2025 року потрапив у смертельну аварію у Нігерії, в якій втратив двох друзів.

Це було свого роду колективне рішення мене, команди Усика і Туркі Аль аш-Шейха. Ніхто насправді не хотів, щоб він бився в бою 50/50 з багатьох причин. По-перше, тому що він повертається після травми та аварії. По-друге, я не думаю, що Туркі справді хотів, щоб він брав участь у такому бою, враховуючи те, що поставлено на карту в бою з Тайсоном Ф'юрі,

– сказав Гірн.

Промоутер також висловився про рівень Пренги, зазначивши, що албанець непоганий боєць, але все ж не елітний боксер. Гірн сказав, що якщо Джошуа не зможе пройти Пренгу, то зустріч з Тайсоном Ф'юрі тим паче не увінчається успіхом.

"Головна мета – вийти, перемогти Пренгу та отримати імпульс, щоб повернутися в табір і перемогти Тайсона Ф'юрі", – заявив Гірн.

Що відомо про повернення Джошуа?